Quen 1 tháng, tặng ma túy làm quà, hứa đi tù thay nếu bị bắt!

Ngày 19/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Cao Tiến Thuận (SN 1968, trú xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) và Trần Anh Lập (SN 1986, trú xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Bị cáo Cao Tiến Thuận không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Theo cáo trạng, chiều ngày 7/11/2020, Lập gọi điện cho Thuận thông báo có người đặt mua 30 gói hồng phiến. Ngày 12/7, Thuận thuê xe taxi chở lên xã Tri Lễ, huyện Quế Phong lấy "hàng".



Thuận đưa cho Lập 10 gói ma túy (192,4g), bán với giá 40 triệu đồng, hứa bán xong sẽ trả tiền công từ 5 đến 10 triệu đồng. Ngày 13/7, Lập mang ma túy đi giao cho khách thì bị Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) bắt quả tang. Từ lời khai của Lập, Công an huyện Quỳ Hợp bắt giữ Thuận.

Trong quá trình điều tra, cả hai đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, tại phiên tòa, Cao Tiến Thuận "phản cung" cho rằng bị bức cung, nhục hình trong quá trình điều tra.

HĐXX công bố bản ghi hình có âm thanh buổi lấy lời khai đối với Cao Tiến Thuận nhưng bị cáo vẫn cho rằng nội dung lời khai là "theo sắp xếp của điều tra viên".

Thuận khai mới quen biết Lập được chừng 1 tháng. Sẵn có gói ma túy (đã dùng 1 ít) nên mang đi tặng Lập "coi như làm quà", còn 9 gói ma túy kia không biết, không liên quan. Khi tặng cho Lập, Thuận còn nói "nếu công an có bắt thì cứ nói là của anh, có gì anh chịu cho".

Lý giải về việc này, bị cáo Thuận cho biết bản thân đã từng đi tù về tội danh liên quan đến ma túy, quen biết một số người, nghĩ rằng có thể "giúp" được nếu bị bắt.

HĐXX công bố bản ghi hình buổi lấy lời khai có âm thanh tại Công an huyện Quỳ Hợp, Thuận thừa nhận người trong video là mình tuy nhiên cho rằng nội dung lời khai là "do điều tra viên dàn dựng".

Bản tự khai, biên bản ghi lời khai trong quá trình điều tra được công bố tại phiên tòa thể hiện việc bị cáo này thừa nhận hành vi mua bán 10 gói ma túy nhưng Thuận nói "do nhận thức hạn chế, ký mà không đọc nội dung".

Bị cáo Trần Anh Lập thừa nhận hành vi phạm tội và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Mặc dù bị cáo Cao Tiến Thuận không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ kết quả trong quá trình điều tra, thẩm vấn, xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa cũng như các chứng cứ khác đã được thẩm tra, HĐXX nhận định có đủ căn cứ để khẳng định Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo tội mua bán trái phép 192,4g ma túy là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Cao Tiến Thuận 20 năm tù, Trần Anh Lập 19 năm tù.

