Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Ma tuý – Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá một đường dây ma tuý cực lớn. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, trú tại Văn Điển, Tranh Trì, Hà Nội). Theo hồ sơ, Quý có 1 tiền án và 1 tiền sự. Quý cũng là đối tượng có tiền sử bệnh tâm thần, được chữa trị tại BV Tâm thần Trung ương 1 (Thường Tín, Hà Nội).

Theo điều tra, từ tháng 11/2018, Quý đến điều trị tại BV Tâm thần Trung ương 1. Do thời gian điều trị dài ngày, Quý làm thân được một số cán bộ phục vụ trong bệnh viện. Do đó, đối tượng được những người này tạo điều kiện đi lại, sinh hoạt tự do, được bố trí ăn ở theo "nhu cầu".

Quý ngay lập tức bố trí phòng điều trị của mình thành một nơi có thể "giải trí" với tường cách âm, lắp loa, đèn laser phục vụ cho việc "bay lắc" (sử dụng ma tuý – PV).

Quá trình xác lập chuyên án đấu tranh, mới đây Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Ma tuý – Công an Hà Nội đã bắt giữ Quý cùng 5 đối tượng khác liên quan.

Đối tượng Quý (mặc áo đen) bị CA bắt giữ. Ảnh: TL

Liên quan tới đối tượng này, chia sẻ với PV, ông Nguyễn Xuân N. (SN 1950, trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, bố ruột Quý) cho biết, chiều hôm qua (31/3), khi ông đang ở nhà riêng thì nhận được điện thoại từ Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 thông tin vụ việc liên quan tới con trai.

Theo chia sẻ của ông N. trước đây Qúy cũng bình thường như bao người khác. Vào năm 2016, trong một lần đi chơi với nhóm bạn, Quý đã gặp tai nạn khi va chạm với tàu hỏa. Quý được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Sau khi ra viện, Quý có nhiều biểu hiện bất thường về mặt thần kinh. Thậm chí có lần Quý còn vác dao dọa chém người thân.

Lo sợ bệnh tình của Quý tăng nặng, gia đình đã đưa tới Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để điều trị. Đều đặn hằng tháng, gia đình đều cử người vào thăm nom Quý.

Được biết, vợ chồng ông N sinh hạ được 6 người con. Bản thân Quý kết hôm sớm và đã có 2 con. Ngày đứa con thứ 2 vừa chào đời chưa được bao lâu, vợ chồng Quý gặp trục trặc về mặt tình cảm nên đã quyết định ly hôn. Quý có trách nhiệm nuôi đứa con đầu.

Sau khi cuộc sống hôn nhân tan vỡ, Quý không chịu tu chí làm ăn, mà ăn chơi lêu lổng. Căn nhà tại đường Phan Trọng Tuệ (Thanh Trì, Hà Nội) của ông N. cũng bị Quý cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Sự việc Quý bị cơ quan chức năng bắt do liên quan tới đường dây ma túy khiến gia đình, người thân hết sức bàng hoàng, sửng sốt.

Hiện vụ việc đang được CQCA tiếp tục điều tra, làm rõ.

Liên quan tới vụ việc trên, thông tin với Báo Gia đình và Xã hội, TTND.PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh - cho biết, ngay trong tối 31/3, qua đường dây nóng bệnh viện, Bộ Y tế đã yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 có văn bản báo cáo nhanh sự việc băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn, liên quan đến bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại bệnh viện. Cục trưởng Lương Ngọc Khuê cho biết thêm, quan điểm của Bộ trưởng Bộ Y tế là xử lý nghiêm sự việc, đúng người, đúng tội với các đối tượng là nhân viên của bệnh viện có liên quan đến vụ án này.

C.Lê – T.Sơn

