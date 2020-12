Phó Giám đốc Công an TP HCM: "Đau xót khi nhiều cán bộ sai phạm"

Ngày 21/12, Công an TP HCM đã tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2020 và một số công tác trọng tâm năm 2021 của lực lượng Công an TP HCM.



Chủ trì cuộc gặp mặt báo chí cuối năm, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP HCM - đã chia sẻ về việc một số cán bộ công an ở TP HCM vi phạm pháp luật trong thời gian qua.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP.HCM tại buổi họp báo.

Về vụ cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú nhận tiền của người vi phạm pháp luật, đại tá Quang nói đây là sai phạm cố ý. Đến nay, Công an TP HCM đã khởi tố 8 bị can về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

"Chúng tôi xác định đây là lực lượng thực thi pháp luật, hơn hết phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Một vi phạm rất lớn, gần như là cả một tập thể công an phường, trong đó có cả chi huy, người đứng đầu. Mặc dù chúng tôi rất đau xót về việc này nhưng phải kiên quyết xử lý", Phó GĐ Công an TP HCM nói về việc khởi tố nhiều cán bộ Công an phường Phú Thọ Hoà.

Theo ông Quang, sai phạm của những cán bộ, chiến sĩ ở Công an phường Phú Thọ Hoà là quá rõ ràng, đó là sai phạm trong quy trình giải quyết tin báo tố giác tội phạm, xử lý tội phạm… đã có nhiều sai phạm chứ không phải thiếu trách nhiệm. Công an TPHCM đã chủ động thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm để làm gương.

Đối với vụ trường gà ở quận 6, Công an TP HCM cũng xác định có trách nhiệm của công an cơ sở, trước hết là Công an phường 3, quận 6 và Đội cảnh sát hình sự Công an quận 6 cùng một số đơn vị khác.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết quá trình điều tra vụ án này, Công an TP HCM sẽ làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan. Trước mắt, Giám đốc Công an TP HCM đã xác định một số cán bộ có trách nhiệm trong vụ việc này.

Trong kế hoạch ra quân trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ông Quang cho biết Công an TP.HCM có những yêu cầu, chỉ tiêu cụ thể trong từng lĩnh vực, xác định các loại tội phạm dễ xảy ra nhất và tập trung vào đấu tranh.

Ngọc Quyên

