Phía sau đường dây bán phấn buôn hương cao cấp của tú ông thời 4.0

Lật mặt tú ông tuyển PG để... bán dâm

Có thể nói, dịch vụ "đi khách" nghìn đô đã được khởi động tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... từ nhiều năm về trước. Đáp ứng nhu cầu của các đại gia lắm tiền nhiều của, muốn trưng dụng hoặc "chiêu đãi" đối tác bằng các em chân dài, một thị trường mại dâm giá cao hoạt động ngầm đã được hình thành.

PG (Promotion Girl - những cô gái tiếp thị) đã xuất hiện tại Việt Nam khá lâu. Đó thường là những cô gái trẻ trung, có nhan sắc làm đại diện cho các nhãn hàng, tham gia các sự kiện quảng bá sản phẩm. Đáp ứng nhu cầu tuyển PG, mạng xã hội có hàng chục hội nhóm dành cho nhà tuyển dụng cũng như các nam thanh nữ tú tham gia ứng tuyển. Tuy nhiên, cũng từ lâu trong giới đã râm ran nhiều "nhà tuyển dụng" thực chất là "tú ông, tú bà" chuyên tuyển PG tham gia các đường dây mại dâm.

Vừa qua, Phòng CSHS Công an TP.Hà Nội đã triệt phá một đường dây như vậy, do một tú ông cầm đầu. Với vẻ ngoài đầy vẻ "chất chơi người dơi", Nguyễn Văn Thuy (SN 1984, thường trú tại Hùng Cường, TP.Hưng Yên, Hưng Yên) khiến người đối diện dễ lầm tưởng anh ta là một đại gia hào hoa. Phải cho đến khi các chiến sĩ CSHS khám phá ra những việc làm mờ ám thì bản chất của Thuy mới lộ diện. Hóa ra, gã là một "tú ông" có hạng trong "ngành" bán phấn buôn hương, đồng thời cũng là một con bạc thâm niên.

Thuy tham gia một số group PG-PB chuyên nghiệp trên mạng xã hội để tìm nguồn. Từ đây, Thuy tuyển được một số nam thanh nữ tú sẵn sàng đi "tiệc A" (PGA - chuyên bán dâm) hoặc "tiệc B" (PGB chuyên đi uống cà phê, đi ăn) với khách. Nhằm tránh việc bị lực lượng chức năng phát hiện, Thuy thỏa thuận cho gái dịch vụ nào muốn tham gia thì nhắn vào tài khoản "Thu...T" trên mạng xã hội Zalo hoặc tài khoản "T.T pga" trên mạng Tele... kèm nhiều ảnh nóng.

Thuy đã dùng các phần mềm để chỉnh sửa các "nguồn hàng" lung linh rồi đăng lên các mạng xã hội trên để cho khách vào chọn. Khách "chấm" PG nào, Thuy sẽ cho số điện thoại của PG đó để hai bên tự liên hệ và tìm "bãi đáp". Giá mỗi lượt mua bán dâm từ 5-10 triệu đồng, Thuy sẽ cắt phế khoảng 2-3 triệu đồng tùy từng khách.

Đầu tháng 9.2020, sau một quá trình trinh sát kỹ lưỡng, lực lượng chống tệ nạn xã hội Phòng CSHS Công an TP.Hà Nội đã bất ngờ ập vào kiểm tra khách sạn N.A trên phố Hồ Đắc Di (Nam Đồng, quận Đống Đa); khách sạn K.H tọa lạc tại một biệt thự phố Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) và khách sạn H.T cũng tọa lạc tại một biệt thự phố Trần Kim Xuyến (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) phát hiện mỗi khách sạn đều có một cặp đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Ông trùm Nguyễn Văn Thuy cũng bị tạm giữ về hành vi môi giới mại dâm.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, Thuy còn tham gia một đường dây cờ bạc online cùng các đối tượng Nguyễn Tiến Dũng (SN 1984, trú tại Linh Đàm, Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) và Đinh Văn Vịnh (SN 1984, trú tại thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ).

Theo đó, khoảng đầu tháng 9.2020, Thuy liên hệ với Dũng để lấy tài khoản cá độ bóng đá. Dũng liên hệ với Vịnh và được Vịnh cấp cho một tài khoản trị giá 5.000USD thỏa thuận 1 USD "ăn" 15.000 đồng, tương đương 75 triệu đồng trên trang "bong...com". Dũng sau đó giao cho Thuy thỏa thuận 1 USD = 20.000 đồng, Dũng hưởng và chịu trách nhiệm 5.000 đồng/1 USD, tương đương 100 triệu đồng trong tài khoản. Các đối tượng cũng thỏa thuận thanh toán vào thứ hai hàng tuần hoặc khi số tiền thắng thua chạm mốc 60 triệu đồng.

Trong tay sub luôn có nhiều PG để các quý ông lựa chọn. Ảnh chụp màn hình.





Rộ mốt sugar daddy - sugar baby



Nếu như "tú ông" Thuy chuyên lập tài khoản mạng xã hội để "show" gái nhằm ăn tiền môi giới thì hiện cũng xuất hiện nhiều tú ông kiêm nghề làm "sub" - môi giới các "sugar baby" cho đại gia lắm tiền nhiều của.

Xuất phát từ nhu cầu của không ít các cô gái trẻ (trong đó có cả nữ sinh) có nhu cầu tìm "cha nuôi" (sugar daddy), song lại không có nguồn hoặc ngại phải "ra mặt" nên nhiều tú ông đã "bao thầu" lĩnh vực này.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Tele... đã xuất hiện hàng chục hội nhóm dành cho "Sugar Daddy - Sugar Baby" (Sgdd-sgbb). Theo quy ước ngầm, hàng tháng, cha nuôi sẽ chu cấp cho con gái một khoản tiền nhất định, và con gái phải làm theo một số yêu cầu của cha. Đa phần các mối quan hệ sugar daddy - sugar baby luôn có yêu cầu về tình dục, dù trong các mục tuyển - ứng tuyển ít thấy nhắc đến.

Lướt qua một số lời ứng tuyển, có thể thấy, không ít sugar baby tỏ ra khá "cành cao" vừa cần có đủ tiền để chu cấp mỗi tháng 6-15 triệu đồng, vừa cần là người "có học thức, lịch sự, tử tế, biết điều, ưa nhìn, không kì kèo, tôn trọng riêng tư, tuần chỉ gặp 1-2 lần".

Đổi lại, để chứng tỏ bản thân xứng đáng với các yêu cầu khắt khe trên, nhiều cô gái giới thiệu bản thân còn trẻ, đang là sinh viên, xinh xắn, "ngoan hiền, cao 1m65, 3 vòng vừa đủ, skill (kỹ thuật) tốt". Ngoài ra, còn có những yêu cầu khác như muốn tâm sự, xem phim, hoặc "học hỏi về cuộc sống, xã hội" từ các sugar daddy.

Trong những hội nhóm kín này, không chỉ nhiều cô gái đăng thông tin bản thân tìm sugar daddy mà nhiều thanh niên, trung niên cũng đi tìm sugar baby của mình. Không kém cạnh, các "cha nuôi" đi tìm những cô gái "học đại học có tiếng, ngoan ngoan, nghe lời", đặc biệt là "sạch sẽ, không ăn chơi". Nếu làm tốt, sẽ có "chế độ đãi ngộ tốt", "thưởng thêm 2-5 triệu đồng/tháng nếu thật sự hòa hợp", "lần đầu phục vụ oke sẽ nuôi lâu dài".

Theo một điều tra viên Phòng CSHS, Công an Hà Nội, trong quá trình điều tra các đường dây môi giới mại dâm, cơ quan Công an phát hiện những đối tượng nam có trong tay hàng chục sugar baby. Và nghề này đem lại cho các đối tượng nguồn thu nhập đáng kể. Tuy nhiên, việc đấu tranh với những đối tượng này là không đơn giản, bởi sau khi "thiết kế" cho sugar baby gặp cha nuôi thì sub (kẻ môi giới) sẽ "lui vào hậu trường" và hưởng tiền hoa hồng.

Theo tường trình của M.L - một PGA nổi tiếng xinh đẹp trong giới P - thì L không nhận mình là gái mại dâm mà chỉ nhận... "đi tiệc" với khách. Dù chưa đầy 20 tuổi song L đã có thâm niên mấy năm làm PG. L kể hội bạn của cô ta rủ nhau làm nghề từ hồi còn học lớp 11, 12. Mỗi tháng, thành viên trong nhóm của của L đều tiêu pha đến vài chục triệu đồng.

"Lúc đầu, em chỉ định làm PG một thời gian để gắng tiết kiệm mua được chiếc điện thoại iPhone chụp ảnh cho đẹp. Mua được điện thoại xịn rồi thì thấy các bạn cùng nhóm ai cũng dùng mỹ phẩm xịn, túi xách quần áo hàng hiệu thì lại nổi cơn ghen tị nên lại tiếp tục phải theo nghề" - L tâm sự.

Được cô bạn sành điệu nhất nhóm bật mí, L đồng ý làm sugar baby cho một đại gia ở Quảng Ninh. Đại gia này tháng chỉ có mặt ở Hà Nội vài lần, lại chu cấp cho L rất đầy đủ nên L nhanh chóng trở thành "thủ lĩnh" của nhóm khi luôn có những món đồ hiệu mới nhất, chuyên đi "đu đưa" ở những resort sang chảnh nhất. Tuy nhiên, một ngày nọ, đại gia bất ngờ cắt liên lạc, L chới với khi không còn nguồn chu cấp nữa. Vậy là cô ta đưa chân vào một đường dây chuyên đi "tiệc A" với khách, hy vọng tìm được một sugar daddy khác thì sẽ... hoàn lương.

Theo Tiến Đoàn, Anh Huy

Lao Động

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật