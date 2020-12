Phát hiện gần trăm dân chơi có dấu hiệu sử dụng ma tuý trong vũ trường New Hạ Long, Quảng Ninh

Tối 18/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết; cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang khẩn trương phân loại, xác minh, điều tra các hành vi liên quan đến hoạt động ma túy tại vũ trường New Hạ Long Club, TP Hạ Long.



Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất vũ trường New Hạ Long Club





Trước đó, vào 23 giờ 45 ngày 17/12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an TP Hạ Long bất ngờ kiểm tra hành chính vũ trường New Hạ Long Club, ở tổ 6B, khu 6, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long.

Ngay trong đêm, công an tỉnh Quảng Ninh đã đưa toàn bộ số người có mặt ở 6 bàn trong vũ trường về trụ sở để điều tra, xác minh, làm rõ.

Tai thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện 78 người ngồi 6 bàn có dấu hiệu sử dụng ma túy. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ được một số gói nhỏ nghi là ma túy cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Tuấn Cường

