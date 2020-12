Phát hiện đối tượng truy nã trong nhóm người xuất cảnh trái phép

Theo báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, vào khoảng 11h ngày 30/12, tại cột mốc 1109 (thuộc khu Nam Quan, thị Trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc), tổ tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã phát hiện 5 công dân Việt Nam đang nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực mốc 1109.



Theo lời khai của 5 công dân, từ năm 2019 đã xuất cảnh trái phép sang Quảng Tây (Trung Quốc) làm thuê. Các công dân trên có quê quán tại các tỉnh, thành phố gồm: Trần Ngọc D (SN 1985, TP Hồ Chí Minh); Đặng Thị H, (SN 1980, Hòa Bình); Triệu Thị O (SN 1985, Lào Cai); Thào Thị Ch (SN 2001, Sơn La) và Cáo Thị S (SN 2000, Hà Giang), với mục đích về Việt Nam đón Tết Nguyên đán sắp tới.

5 đối tượng nhập cảnh trái phép bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị phát hiện, bắt giữ. Ảnh: BĐBP Lạng Sơn

Sau khi phát hiện số công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra y tế, lấy lời khai, lập biên bản hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao cho lực lượng chức năng đưa đi cách ly theo quy định.

2 ngày trước đó, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đường mòn khu vực mốc 1240 đã phát hiện nhóm người Trung Quốc đang có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh: Đ.X

Đặc biệt, trong khi tiến hành kiểm tra các trường hợp công dân xuất cảnh trái phép do Trung Quốc trao trả, hiện đang cách ly y tế tại trung tâm cách ly thị trấn Chi Lăng (huyện Chi Lăng), các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện đối tượng truy nã Bùi Văn Quảng (SN 1992, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

Tháng 7/2017, sau khi thực hiện hành vi cướp xe môtô trị giá 28 triệu đồng, Quảng đã bỏ trốn khỏi địa phương và sang Trung Quốc ẩn náu. Gần đây, đối tượng này bị lực lượng chức năng nước bạn bắt giữ do nhập cảnh trái phép và trao trả về Việt Nam vào đầu tháng 12/2020.

