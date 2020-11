Phát hiện đối tượng người Trung Quốc đang trốn truy nã ở Huế

Danh tính đối tượng là Yao FengCheng 54 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.

Theo cơ quan công an, trước đó ngày 18/11, qua công tác phối hợp kiểm tra hành chính tại lô D1, LK2, khu đô thị mới An Vân Dương, phường An Đông TP Huế, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát hiện Yao FengCheng về hành vi sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn từ 16 ngày trở lên mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Yao FengCheng







Tiếp tục mở rộng điều tra được biết, ngày 24/06, Công an TP Nghi Chinh, tỉnh Tô Giang, Trung Quốc đã ra lệnh tạm giam hình sự và truy bắt Yao FengCheng về tội "Khai khống hóa đơn giá trị gia tăng" theo Điều 205 Bộ Luật Hình sự Trung Quốc.

Trước đó, từ năm 2011 đến 2014, Yao FengCheng đã sử dụng hình thức thanh toán 6% đến 8% chi phí hóa đơn cho các nhà máy khi biết rõ không có hoạt động mua bán hàng hóa thực tế.

Công ty TNHH Điện tử Trạch Minh Nam Kinh, có pháp nhân tại Trung Quốc do chính Yao FengCheng thành lập đã khai khống nhiều hóa đơn giá trị gia tăng, chiếm đoạt số tiền thuế hơn 7.000.000 Nhân dân tệ, tương đương hơn 20 tỷ đồng Việt Nam. Tuy nhiên, sau đó Yao FengCheng đã bỏ trốn.

Do vậy, Bộ Công an Trung Quốc đã có văn bản đề nghị Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ, áp dụng các biện pháp để bắt và bàn giao đối tượng cho Bộ Công an Trung Quốc xử lý.

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã phối hợp với các đơn vị chức năng và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an bắt đối tượng Yao FengCheng.

Ngày 20/11, các lực lượng chức năng đã di lý đối tượng ra cửa khẩu Lạng Sơn và bàn giao cho Bộ Công an Trung Quốc xử lý.

Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp xử lý vụ việc theo quy định.

Hoàng Dũng

