Phá đường dây lô đề lớn nhất ở Quảng Bình, mỗi tháng giao dịch 36 tỉ đồng

Chiều 27/6, Công an TP Đồng Hới , tỉnh Quảng Bình cho biết đã triệt phá 3 đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề, với 55 đối tượng liên quan, 40 đối tượng đã được triệu tập để đấu tranh, tạm giữ hình sự 10 đối tượng.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án





Trước đó, ngày 25/6, Công an TP Đồng Hới đã huy động 150 cán bộ, chiến sĩ của công an các xã, phường và các đội nghiệp vụ liên quan tiến hành đồng loạt khám xét khẩn cấp 11 địa điểm trên địa bàn và chỗ ở của các đối tượng cầm đầu 3 đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề, bao gồm: đường dây do Bùi Thị Thu Hương (SN 1986, ngụ phường Bắc Lý) cầm đầu tổ chức đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề qua mạng zalo, viber, facebook với 12 cái đề và 25 thư ký đề khác.

Đường dây thứ 2 do Nguyễn Thị Giang (SN 1982) và đường dây còn lại do Lê Đình Hiệp (SN 1975, cùng trú tại Bắc Lý) cầm đầu đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề qua mạng zalo, viber, facebook với 16 thư ký đề khác.

Tổng số tiền giao dịch dùng cho việc đánh bạc trong ngày là gần 1,3 tỉ đồng. Riêng đường dây do Bùi Thị Thu Hương cầm đầu có tổng số tiền giao dịch dùng cho việc đánh bạc khoảng 1,2 tỉ đồng… Theo tài liệu thu thập được, mỗi tháng các đối tượng giao dịch trên dưới 36 tỉ đồng. Đây là đường dây lô đề lớn nhất từ trước đến nay trên đại bàn tỉnh Quảng Bình.

Bùi Thị Thu Hương cầm đầu đường dây với số tiền giao dịch cho việc đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề

Công an TP Đồng Hới đã thu giữ 71 bảng đề, 2 sổ ghi đề, 145 triệu đồng, 2.700 USD, 23 điện thoại di động, nhiều máy tính bảng, máy vi tính, máy tính cầm tay và nhiều tài liệu liên quan khác.

Theo Người lao động

