Nữ sinh lớp 9 bị xế hộp đẩy lùi cả chục mét vì chặn người đàn ông cướp 2 két bia

Tối 13-4, Công an xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, cho biết đơn vị đã bàn giao đối tượng Phùng Ngọc Dũng (50 tuổi, trú tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc điều tra về hành vi cướp tài sản.

Em Na bị xe ô tô đẩy lùi khi ngăn chặn Phùng Ngọc Dũng cướp 2 két bia. Ảnh: Cắt từ Clip

Trước đó, vào trưa 12-4, em P.T.N (học sinh lớp 9, Trường THCS Nghi Trung) phụ giúp bố mẹ trông cửa hàng tạp hóa. Lúc này, một người đàn ông đi xe ôtô mang biển số Nghệ An đến dừng trước quán rồi vào hỏi mua 2 két bia lon. Sau khi mang bia bỏ lên xe ôtô, người này không trả tiền mà lên xe ôtô bỏ chạy.



Phát hiện sự việc em N. vội vàng chạy theo xe ôtô, đứng chặn trước mũi xe hô hoán người dân tới giúp. Tuy nhiên, tài xế vẫn liều lĩnh điều khiển xe ôtô đẩy lùi em N. chừng vài chục mét khiến em bị ngã ra đường xây xát nhẹ rồi phóng xe bỏ chạy.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc xác định Phùng Ngọc Dũng là nghi phạm và bắt giữ đối tượng này ngay sau đó. Được biết, Dũng là đối tượng nghiện ma túy nặng, có nhiều tiền án.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

