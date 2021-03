Nữ chủ quán cà phê chòi bị sát hại, đốt xác phi tang

Ngày 25/3, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an TP Hồ Chí Minh điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại quán cà phê chòi trên QL1 (ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh).

Sáng cùng ngày, một người tìm đến quán cà phê chòi gọi cửa nhưng không ai trả lời nên vào trong kiểm tra, phát hiện hiện chị T.T.H (SN 1991, quê Bạc Liêu) tử vong trong quán nên trình báo với Công an.

Tại hiện trường chị H tử vong trong quán cà phê, trên người được đắp một chiếc mền cháy nham nhở. Từ những chứng cứ tại hiện trường, Công an huyện Bình Chánh bước đầu xác định chị H bị sát hại đốt xác phi tang. Công an huyện Bình Chánh phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an TP hồ Chí Minh điều tra truy xét đối tượng gây án.

