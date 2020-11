NÓNG: Nổ súng ở Quảng Nam làm 1 người chết, 3 người trong 1 gia đình bị thương

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Thành T. (49 tuổi, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) đang ngồi trong nhà thì bất ngờ bị một người đàn ông cầm 1 cây súng xông vào nhà và bắn vào người ông T.

Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ do vết thương nặng và chảy nhiều máu. Sau khi gây án xong, kẻ thủ ác đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ việc

Rất đông người dân tập trung theo dõi án mạng

Nhận tin báo, Công an huyện Bắc Trà My cùng Công an tỉnh Quảng Nam đã có mặt để khám nghệm hiện trường và tổ chức truy bắt hung thủ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm chết trên vũng máu trước sân nhà.

Thông tin ban đầu, vụ nổ súng còn khiến 2 người bị thương nặng và 1 cháu nhỏ bị thương nhẹ ở tay. Hiện, các nạn nhân đã đưa đi cấp cứu. Những người bị thương có quan hệ là mẹ, con và cháu trong một gia đình.

Nguyên nhân vụ án đang được điều tra, làm rõ.

Khương Mỹ

