Nỗi ân hận muộn màng của người đàn bà dắt theo cả đứa con mới 2 tuổi đi buôn ma túy

Ngày 5-4, Công an TP Vinh (Nghệ An) hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Chung (SN 1988, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị); Trần Thị Thương (SN 1996, trú tại phường 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Điều đáng nói là khi vận chuyển ma túy, để ngụy trang, Trần Thị Thương dắt theo cả đứa con mới 2 tuổi đi cùng. Mẹ bị bắt, đứa con bơ vơ, các trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Thành phố Vinh trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ của đứa bé suốt ngày qua.

Chiến thuật "thế thân" tinh vi

22h ngày 30-3-2021, tại khu vực khách sạn Việt Nga, thuộc khối Tân Hòa, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy (Công an TP Vinh) phối hợp Công an xã Nghi Kim bắt quả tang 2 đối tượng Trần Thị Thương, Nguyễn Thị Chung đang giao dịch 2kg ma túy đá.

Nguyễn Thị Chung.

Quá trình đấu tranh, Công an thành phố Vinh đã làm rõ Nguyễn Thị Chung là người trực tiếp móc nối, tìm kiếm các điểm tiêu thụ ma túy trên địa bàn thành phố Vinh, sau đó liên hệ với các đối tượng khác để giao dịch. Mỗi chuyến "hàng", Chung đều tuyển chọn những người không có công ăn việc làm, phụ nữ có con nhỏ, đặc biệt là nhiều đối tượng vỡ nợ để dụ dỗ làm người vận chuyển ma túy.



Ngày 30-3, nguồn tin trinh sát báo về, tối cùng ngày, Chung sẽ thực hiện giao dịch ma túy tại khách sạn ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh. Ban chuyên án xác định đây là thời điểm "cất vó".

Tối 30-3, các trinh sát đã mai phục sẵn tại khu vực khách sạn. Khoảng 22h, một vị khách bước vào với những đặc điểm nhận dạng như thông tin trinh sát báo về trước đó. Các thành viên ban chuyên án bất ngờ khi thấy trên tay người phụ nữ bế theo một đứa trẻ khoảng 2 tuổi. Anh em đều đưa mắt nhìn nhau và tự hỏi liệu trinh sát có xác định nhầm người hay không, bởi các đối tượng không thể liều lĩnh mang theo con nhỏ để làm bình phong che chắn được, nhất là khi mọi hành động của người phụ nữ này đều rất tự nhiên, bình thản như đang đưa con đi chơi vậy.

Khi trinh sát khẳng định người phụ nữ này đúng là "chân rết" của bà trùm Nguyễn Thị Chung, đang trên đường thực hiện việc giao ma túy cho khách. Một kế hoạch tác chiến được vạch ra. Ngoài việc tập trung lực lượng khống chế, bắt giữ đối tượng, một nữ trinh sát được phân công tiếp cận, phân tán sự chú ý của cháu bé, tránh việc bé bị kinh sợ, chấn động tâm lý.

Khi người phụ nữ thả đứa bé xuống đất, tay trái vẫn cầm chắc chiếc túi xách để làm thủ tục nhận phòng, mật lệnh được đưa ra. Mọi hành động của các thành viên ban chuyên án đều thực hiện đúng như kế hoạch đã bàn. Trong khi người phụ nữ đang làm thủ tục nhận phòng, chiếc còng số 8 lạnh lùng bập vào tay, đồng thời người trinh sát cũng nhanh chóng che chắn cánh tay bị khoá của đối tượng trước mắt đứa bé. Khám xét nhanh tại chỗ, ban chuyên án thu 2kg ma túy đá trong chiếc túi người này cầm.

Nguyễn Thị Chung tại Cơ quan điều tra.



Bị bắt bất ngờ, người phụ nữ hoảng sợ, ngồi thụp xuống giữa sàn, mếu máo. Thấy mẹ khóc, xung quanh nhiều người lạ, thằng bé cũng khóc thét lên… Một trinh sát vội vàng bế nó đi xa, ôm ấp, dỗ dành nó và trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ suốt đêm cho đứa trẻ.

Danh tính của người phụ nữ nhanh chóng được làm rõ là Trần Thị Thương. Từ lời khai của Thương, bà trùm Nguyễn Thị Chung cũng nhanh chóng bị các trinh sát ập vào bắt giữ khi đang ngồi chờ ở một quán nước thuộc phường Bến Thủy (TP Vinh). Theo kế hoạch, Thương sẽ đi giao ma túy cho khách, Chung ngồi chờ, khi nào xong cả hai sẽ ngay lập tức bắt xe khách quay về Quảng Trị.

Sau một đêm, cán bộ chiến sĩ của đội gần như thức trắng để lấy lời khai của các đối tượng, đồng thời phải trông nom cháu bé. Tại trụ sở Công an, Trần Thị Thương khai do bị người chồng nghiện ma túy thường xuyên đánh đập nên ôm 2 đứa con về nhà bố mẹ đẻ. Không có việc làm, không có thu nhập, Thương đành giao cô con gái đầu cho chồng chăm sóc, còn mình nuôi cậu con trai 2 tuổi.

Trong thời gian ly thân, Thương tham gia vào một đường dây cho vay nặng lãi nhưng bị chủ đường dây ôm tiền bỏ trốn khiến Thương mang nợ một khoản tiền không nhỏ. Trong lúc túng quẫn, qua mối quan hệ xã hội, Thương quen Chung và được Chung thuê đi giao ma túy với tiền công 10 triệu đồng. Do không nhờ được ai trông con, Thương mang cả con theo, dự định sau khi giao hàng xong, có tiền sẽ đưa hai mẹ con quay về Quảng Trị ngay trong đêm, sẽ tìm kiếm một công việc khác. Nhưng không ngờ đây là lần đầu cũng là lần cuối.

Thượng tá Trần Đình Vinh - Phó Trưởng Công an TP Vinh cho biết: "Với các chuyên án liên quan đến phụ nữ, trẻ em, chúng tôi luôn phải cân nhắc, thận trọng từng chi tiết nhỏ và lên phương án cụ thể.

Những bảo mẫu bất đắc dĩ

Thương bị bắt tạm giam, suốt cả đêm ngày 30-3 và những ngày sau đó, đứa con trai mới 2 tuổi của Thương không có mẹ bên cạnh, cần có người chăm sóc, dỗ dành. Đại úy Nguyễn Thị Thanh Huyền được giao nhiệm vụ làm bảo mẫu chăm sóc đứa bé. Lúc đầu thằng bé khóc ngằn ngặt vì đòi theo mẹ, chị Huyền phải ôm ấp vỗ về suốt đêm.

Anh em Công an trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ trước khi bàn giao cháu bé về cho gia đình.



Lúc Thương mang con vào làm thủ tục nhận phòng khách sạn, đứa bé không mặc quần vì "tè" dầm ướt hết quần trên xe khách. Thời điểm này cũng đã về khuya, mọi cửa hàng trong thành phố đều đã đóng cửa nên trên đường về cơ quan, chị Huyền tranh thủ tạt qua nhà lấy ít quần áo của con mang lên cho đứa bé mặc tạm.

Cả đêm hôm đối tượng Thương bị bắt, Đại úy Nguyễn Thanh Huyền đành để con ở nhà cho chồng để lên cơ quan chăm sóc con của đối tượng. Những ngày sau, anh em cán bộ trẻ trong đội thay nhau làm bảo mẫu cho cháu bé, lúc đưa đi chơi, mua đồ chơi mới, lúc lại đi mua quần áo, đồ dùng cá nhân. Được đi chơi, thằng bé nhanh chóng bám dịt lấy các cô chú trong đội. "May mắn là có ba chiến sĩ trong đội đều đang nuôi con nhỏ nên có kinh nghiệm chăm trẻ con. Sau khi dỗ dành bé ăn, tắm rửa sạch sẽ, ru ngủ, chúng tôi lại thay nhau bế ẵm bởi chỉ cần rời tay, thằng bé lại dậy khóc ngằn ngặt.

Thương khóc khi làm việc tại Cơ quan điều tra.



Dù đặc thù công việc phải đi triền miên, nhiều hôm tham gia đánh án, phải gần sáng mới về, nhưng tôi luôn yên tâm vì có ông bà và chồng hỗ trợ chăm con. Đằng này thằng bé trông tội nghiệp quá. Nó còn quá bé đã phải xa mẹ, lại không có người thân quen ở đây. Thiếu hơi ấm, tình thương của mẹ nó không chịu ăn, chịu ngủ, dù chúng tôi dỗ dành như con của mình vậy. Dù thức đêm hôm, vất vả chăm cháu nhưng ai cũng động viên nhau cố gắng bù đắp cho cháu”, Đại úy Dương Thị Ngọc Hà chia sẻ.

Để đảm bảo cho cháu bé được chăm sóc tốt nhất, sáng 31-3, lãnh đạo Công an TP Vinh cho cháu bé cũng được vào với mẹ trong phòng tạm giam. Chưa hiểu hết mọi việc, nên thằng bé hồn nhiên khoe với mẹ quần áo mới, bánh kẹo được các cô chú cảnh sát mua cho. Đòi mẹ bế ra ngoài chơi không được, nó tụt xuống khỏi ghế, bàn tay nhỏ bé cố sức gỡ cái cùm ra khỏi chân mẹ. Nhìn thằng bé ngây ngô bên mẹ nó, những cán bộ chiến sĩ có mặt lúc ấy cũng không kìm được nước mắt. Thương cũng oà lên khóc nức nở.

"Có chồng nghiện ngập, em hiểu ma túy tàn phá bao nhiêu gia đình như thế nào. Vậy mà, không hiểu sao lúc Chung nói đi giao ma túy em không nghĩ được gì cả. Giờ thì em mang tội, làm khổ con, có hối hận cũng không kịp nữa rồi", Thương khóc khi làm việc tại cơ quan điều tra. Công an TP Vinh liên hệ được với người thân của Trần Thị Thương. Ngày 1-4, sau 2 ngày chăm sóc, đơn vị đã bàn giao cháu bé cho người nhà đưa về Quảng Trị nuôi dưỡng.

Hành vi của Trần Thị Thương sẽ bị pháp luật xử lý thích đáng, nhưng với những người làm án, có một điều khiến họ cảm thấy ái ngại, đó là tương lai của những đứa con của Thương rồi sẽ ra sao khi bố nghiện nghập, mẹ dính vòng lao lý.

