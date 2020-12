Nợ nần, thầy cúng tự xưng là Phó Tổng giám đốc Bánh kẹo Kinh Đô để lừa đảo

Ngày 30/12, Công an huyện Quảng Xương, Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian tập trung điều tra, làm rõ, mới đây Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Dương Văn Minh (SN1989) ở xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản....

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng làm nghề thầy cúng và mở cửa hàng bán cơm chay nên Dương Văn Minh đã tìm cách làm quen với nhiều người và tự xưng mình là Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần bánh kẹo Kinh Đô có trụ sở đóng tại thành phố Hồ Chí Minh, sử dụng con dấu giả lập hợp đồng để lôi kéo nhiều người ở các xã: Quảng Lưu, Quảng Lộc, huyện Quảng Xương và thành phố Hồ Chí Minh tham gia góp vốn rồi chiếm đoạt tiền của số người này.

Ngoài ra, Dương Văn Minh còn lên mạng xã hội đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đối với thửa đất 1539 -1, tờ bản đồ số 23 thuộc xã Quảng Lưu để lập hợp đồng chuyển nhượng bán lô đất cho anh Nguyễn Thế Quang (SN1989) ở xã Quảng Thịnh để chiếm đoạt 80 triệu đồng tiền đặt cọc của anh Quang.

Đối tượng Dương Văn Minh và tang vật thu được

Tuy nhiên, việc lừa đảo của Dương Văn Minh đã bị Công an huyện Quảng Xương phát hiện, bắt giữ khi Minh đang thực hiện giao dịch bán lô đất số 1539-1 trên địa bàn xã Quảng Lưu bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả cho anh Quang và nhận 80 triệu đồng tiền đặt cọc của nạn nhân.

Tiến hành khám xét nhà và địa điểm thuê bán cơm chay của Dương Văn Minh, cơ quan điều tra thu giữ 4 hợp đồng góp vốn vào Công ty Cổ phần bánh kẹo Kinh Đô có địa chỉ 143 Đa Kao, phường 11, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh do Dương Văn Minh làm "Phó Tổng giám đốc" làm đại diện với tổng số tiền là 470 triệu đồng; 01 giấy chứng chỉ đào tạo cơ bản về hàng đa cấp.

Tại cơ quan công an, Dương Văn Minh khai nhận do nợ nần quá nhiều nên đã nghĩ ra chiêu trò làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để mua bán, đồng thời tự xưng là Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần bánh kẹo Kinh Đô để làm các hợp đồng góp vốn nhằm lừa đảo chiếm đoạt 550 triệu đồng của một số người trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Gia Hân

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật