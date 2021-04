Những thông tin bất ngờ vụ tạt chất lỏng nghi là a-xít vào mặt 1 phụ nữ ở Nghệ An

Ngày 12/4, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng D.T.T. (SN 1972, trú TP Vinh, Nghệ An). Đây là người đã tạt chất nghi a-xít vào một phụ nữ khiến người này bị bỏng nặng.



Ngôi nhà xảy ra sự việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng T. khai nhận, vì có tình cảm với ông H. (chồng của nạn nhân). Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình cảm giữa ông H. và T. trở nên lạnh nhạt dù T. đã nhiều lần níu kéo.

Quá uất hận, T. nghĩ cách làm hại vợ của ông H. để mong ông H. quay lại với mình.

Ngày 9/4, T. đến một cơ sở sửa chữa ô tô xin hóa chất rồi cho vào chai nhựa. Trưa cùng ngày, T. thuê xe ôm chở đến nhà vợ chồng ông H. để gây án.

Đợi vợ ông H. ra mở cổng thì T. tạt 1 ca chất lỏng nghi a-xít vào vùng mặt nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân được mọi người nhanh đưa đến bệnh viện cấp cứu với nhiều vết bỏng trên trên cơ thể. Các bác sĩ cho biết, nạn nhân bị bỏng nặng độ 2,3 và sâu độ 4. Đặc biệt là vùng mặt và vùng ngực bị bỏng sâu. Riêng mắt phải bị tổn thương nặng nề, thị lực chỉ còn 2/10.

Đến tối 11/4, cơ quan công an bắt giữ T. sau hai ngày lẩn trốn. Hiện Công an TP Vinh đang tiếp tục làm rõ sự việc.

A. Lâm

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật