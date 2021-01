Nhóm thanh thiếu niên liều lĩnh đốt pháo giữa trung tâm TP Huế

Ngày 1-1-2021, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm 12 thanh thiếu niên liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán và đốt pháo hoa nổ.



Công an làm việc với các đối tượng liều lĩnh đốt pháo

Trước đó, vào ngày 28-12-2020, Công an TP Huế đã tiến hành bắt giữ toàn bộ nhóm thanh thiếu niên nói trên, tất cả trú tại phường An Tây, TP Huế. Trong đó, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Sơn (SN 2000; ngụ tại phường An Tây, TP Huế) là người bán pháo cho nhóm thanh thiếu niên này.

Hai quả pháo sau khi đốt được công an thu giữ

Sau khi mua pháo từ Sơn, vào khoảng 22 giờ 45 phút ngày 26-12-2020, nhóm này điều khiển xe máy chạy đến ngã 6 đường Hùng Vương (TP Huế) đốt 2 quả pháo hoa. Tiếp đó, các đối tượng chạy đến ngã 3 đường An Dương Vương - Hồ Đắc Di đốt thêm 4 quả pháo.

Vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 27-12-2020, nhóm này tiếp tục đốt thêm 1 quả tại đường Hồ Đắc Di, TP Huế.

Theo Quang Tâm (Nld)

