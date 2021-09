Nhóm “quý bà” đánh bạc giữa mùa dịch

Chiều 11/9, Công an thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Thân Thị Chi (SN 1971), Phạm Văn An (SN 1968), Phạm Thị Thêm (SN 1970), Phạm Văn Dẩn (SN 1970), Nguyễn Thị Lại (SN 1968), Võ Thị Xẩm (SN 1957), Huỳnh Ngọc Phụng (SN 1973) và Nguyễn Thị Mỹ (SN 1976, cùng ngụ thị xã Trảng Bàng) về hành vi đánh bạc, không đeo khẩu trang nơi công cộng và ra đường thuộc diện không cần thiết. Mỗi đối tượng bị phạt 3,5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 9/9, Công an thị xã Trảng Bàng bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền tại căn nhà thuộc tổ 1, khu phố Hoà Hưng, phường An Hòa. Tại hiện trường, Công an thu giữ 14 bộ bài tứ sắc, hơn 1,8 triệu đồng, 4 điện thoại di động...

Qua xét nghiệm COVID-19 đối với 8 đối tượng đều cho kết quả dương tính.

Theo Công an nhân dân

