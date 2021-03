Nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao ăn cắp thông tin khách hàng chiếm đoạt gần 500 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an TP.Thanh Hóa, trước đó cơ quan công an nhận được tin báo tại Bưu điện TP. Thanh Hóa trong suốt quá trình giao dịch giải ngân tiền chi trả cho Công ty FE Credit, giao dịch viên của Bưu điện thành phố đã phát hiện có 02 khách hàng đã sử dụng CMND giả để giao dịch và rút thành công tổng số tiền hơn 78 triệu đồng từ khoản vay của FE Credit.

Xác định đây là một ổ nhóm tội phạm lợi dụng sơ hở của nhân viên bưu điện và ngân hàng đã làm giả CMND, chiếm đoạt tiền của ngân hàng, công an TP. Thanh Hóa lập chuyên án tiến hành điều tra với loại tội phạm mới này.

Ban chuyên án đang nghiên cứu các thủ đoạn hoạt động của tội phạm

Sau hơn 1 tháng tập trung điều tra và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 30/3, Công an TP. Thanh Hóa đã phá án, khởi tố 7 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao, chuyên làm giả chứng minh nhân dân để lừa đảo, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của Công ty FE Credit.

Theo đó, 7 đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa khởi tố về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Lê Quốc Huy (SN 1994) ở thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Huy Anh Tuấn (SN 1987) ở phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Trần Như Ngọc (SN 1992) ở phường Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái; Nguyễn Đại Nghĩa (SN 1992) ở xã Lưu phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; Ngụy Văn Thạch (SN 1992) ở thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; Trần Văn Hưng (SN 1983) ở xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ và Trần Tuấn Anh (SN 1994) ở xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng nói trên, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa đã thu giữ: 37 CMND giả với nhiều tên và địa chỉ ở các tỉnh thành khác nhau nhưng lại có gắn ảnh các đối tượng trên CMND; 27 thẻ sim điện thoại chưa sử dụng, 01 bộ máy tính, 01 máy in màu, 01 bộ máy dập quốc huy và công an hiệu, 01 máy ép plastic… là các dụng cụ bọn chúng dùng để làm CMND giả cùng nhiều tài liệu có liên quan.

7 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao và tang vật thu được

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do hiểu biết về tin học và nợ nần nên các đối tượng nói trên đã rủ nhau đánh cắp thông tin: Họ và tên, địa chỉ, số CMND, số điện thoại của các khách hàng đã từng vay tiền của Công ty FE credit. Sau đó, các đối tượng này đã làm giả CMND theo các thông tin đã đánh cắp rồi dán ảnh của mình vào và đến các điểm cung cấp sim thẻ điện thoại của các nhà mạng như: Viettetll, Vinaphone để báo mất sim, số và đề nghị được cấp lại sim số.

Sau khi đã đánh cắp được số điện thoại từ các nhà mạng, các đối tượng đã dùng CMND giả và số điện thoại vừa đánh cắp được tiến hành làm hợp đồng vay tiền với hình thức "tín chấp" trên mạng xã hội của Công ty FE Credit với các khoản vay từ 20 triệu đồng đến 70 triệu đồng. Khi hợp đồng vay vốn thành công, nhân viên của Công ty FE Credit sẽ gọi vào số điện thoại mà các đối tượng đã đánh cắp để kiểm tra và xác nhận thông tin thì được các đối tượng cung cấp thông tin trong CMND giả và yêu cầu ngân hàng giải ngân các khoản vay qua bưu điện thì được FE Credit đồng ý cho vay tiền, cung cấp cho đối tượng một mật mã OTP để rút khoản tiền vay này tại một bưu điện bất kỳ theo ủy nhiệm chi của FE Credit đã ký hợp đồng với Bưu điện Việt Nam.

Sau khi được FE Credit cung cấp mã rút tiền, các đối tượng này đã đến các bưu cục bất kỳ trên địa bàn cả nước, đưa giấy CMND (giả) và cung cấp mã OTP thì sẽ được bưu điện chi chả toàn bộ số tiền vay mà các đối tượng đã yêu cầu vay trước đó của FE Credit. Sau khi chiếm đoạt được số tiền vay, các đối tượng tiến hành hủy CMND giả và sim điện thoại "rác" mà trước đó dùng để vay tiền.

Bằng các thủ đoạn nêu trên, từ ngày 23/2/2021 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng nói trên đã lừa đảo, chiếm đoạt được số tiền gần 500 triệu đồng của FE Credit. Ngoài ra, các đối tượng này còn thừa nhận đã cùng một số đối tượng khác cũng gây ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của FE Credit với số tiền lên tới hàng tỷ đồng tại các tỉnh biên giới phía Bắc.

Gia Hân

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật