Nhớ vợ tìm về nhà, kẻ bị truy nã vì trộm sâm Ngọc Linh bị bắt

Ngày 10-12, thượng tá Mai Xuân Sang, Trưởng Công an huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) cho biết Công an huyện vừa bắt giữ đối tượng Phạm Xuân Trường (SN 1991, ngụ thôn 3, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My) theo quyết định truy nã về hành vi trộm sâm Ngọc Linh.

Phạm Xuân Trường bị bắt giữ khi về nhà thăm vợ

Theo hồ sơ, chiều 29-8, trên đường về nhà, Trường vào trú mưa tại nhà ông Trần Văn Hạnh (thôn 2, xã Trà Linh). Thấy vắng người, Trường lẻn vào nhà mở tủ lạnh lấy trộm 9 củ sâm Ngọc Linh của ông Hạnh. 2 ngày sau, Trường đem sâm xuống xã Trà Mai bán và lấy trước 5 triệu đồng để tiêu xài.

Nhận tin báo, Công an huyện Nam Trà My vào cuộc điều tra, thu giữ tang vật gồm 9 củ sâm Ngọc Linh tươi, tổng trọng lượng 430 g, trị giá 44,75 triệu đồng. Trước khi bị khởi tố bị can, Trường bỏ trốn khỏi địa phương nên công an ra quyết định truy nã.

Ngày 8-12, sau thời gian bỏ trốn, Trường về thăm vợ tại xã Trà Mai thì bị bắt giữ. Được biết, năm 2012, Trường từng bị TAND tỉnh Quảng Nam phạt 7 năm 6 tháng tù về tội "Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ". Năm 2018, Trường tiếp tục bị TAND huyện Nam Trà My xử phạt 9 tháng tù do trộm sâm Ngọc Linh.

Theo NLĐ

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật