Nhiều phụ nữ bị tống tiền vì "ân ái" trong nhà nghỉ

Ngày 17/12, Đội Cảnh sát đặc nhiệm – Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Chu Danh Giang (SN 1983, trú tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) và Nguyễn Trọng Toại (SN 1997,trú tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, vào khoảng tháng 7/2020, Giang và Toại đã sử dụng thiết bị, phần mềm quay trộm đi gắn tại nhiều nhà nghỉ, khách sạnh với mục đích quay lại ảnh "ân ái" của các cặp đôi vào thuê phòng.

Sau khi có được hình ảnh, clip "nhạy cảm" trong tay các đối tượng sẽ dùng nó đe doạ nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ để bắt đưa tiền.

Một loại camera siêu nhỏ được quảng cáo trên mạng (ảnh minh hoạ)

Sau khi bị phát giác, tại cơ quan công an, Giang, Toại khai nhận bằng thủ đoạn trên, đã cưỡng đoạt được số tiền trên 180 triệu đồng, của nhiều người bị hại khác nhau.

Tiến hành khám xét với hai đối tượng, công an phát hiện, thu giữ 3 thẻ nhớ, 6 điện thoại di động, 1 máy in ảnh, 300 trang phôi ảnh, 4 camera chuyên dụng kích thước nhỏ, kết nối Wifi dùng để quay trộm, cùng nhiều thiết bị chuyên dụng khác.

Kiểm tra điện thoại, thiết bị lưu trữ phát hiện 52 clip sex, hình ảnh nhạy cảm trong phòng nhà nghỉ của nhiều người khác nhau.

