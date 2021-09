Nhậu say, 3 đối tượng hành hung 2 cán bộ công an

Ngày 3-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã thực hiện quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Trí (SN 1973), Nguyễn Ngọc Giáp (SN 1986) và Trần Quang Vinh (SN 1989) - cùng ngụ phường An Bình, TP Rạch Giá - về hành vi chống người thi hành công vụ.

3 đối tượng Vinh, Trí và Giáp

Trước đó, vào chiều 30-8, đại úy Nguyễn Tất Sửu và thượng úy Huỳnh Thanh Tuấn, cán bộ Công an phường An Bình, đang đi cùng với đoàn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trong cộng đồng thì phát hiện Giáp và Vinh đang chạy xe máy nẹt pô, không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang nên nhắc nhỡ.



Lấy lời khai Nguyễn Ngọc Giáp

Chẳng những không chấp hành, Vinh và Giáp cùng với Trí (đang ở nhà trọ gần đó) dùng vũ lực tấn công 2 cán bộ công an khiến đại úy Sửu bị thương ở đầu. Sau khi bị lực lượng chức năng khống chế và bắt giữ, tại cơ quan công an, Trí, Giáp và Vinh khai nhận vào trưa cùng ngày, Vinh và Giáp đến nhậu tại nhà trọ của Trí.



Sau đó, Vinh và Giáp lên xe máy về thì gặp công an phường nhắc nhở. Do có men rượu và không kiềm chế được bản thân nên cùng với Trí hành hung 2 cán bộ công an phường.

