Nguyên nhân người đàn ông tử vong sau khi bị cướp giật tài sản ở Sài Gòn

Ngày 16/4, Công an quận 10, TP.HCM cho hay, đã có kết quả điều tra ban đầu vụ người đàn ông tử vong sau khi bị cướp giật tài sản ở khu vực.



Qua điều tra, công an xác định nạn nhân là ông H.Q.M. (SN 1960, ngụ tỉnh Sóc Trăng, trú quận Phú Nhuận). Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định ông M. tử vong là do bệnh lý. Riêng về 2 đối tượng cướp giật tài sản của ông M. phía công an đã xác định được và đang truy bắt.

Theo điều tra, trước đó, chiều 15/4, ông M. dừng xe máy ở lề đường Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.HCM để nghe điện thoại. Lúc này, 2 thanh niên đi xe máy chạy lên áp sát cướp giật điện thoại của ông này rồi tăng ga tẩu thoát.

Sau đó, ông M. đứng nói chuyện với một số người dân xung quanh thì bất ngờ ngã xuống đường. Người dân đưa ông M. đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong.

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh điều tra.

