Nguyên nhân ban đầu vụ nam sinh đâm chết bạn cùng lớp ở Ninh Bình

Trao đổi với phóng viên ngày 18/12, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an huyện Nho Quan đã bàn giao hồ sơ vụ nam sinh đâm chết bạn học ở trường THPT Nho Quan B lên Phòng Hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình để điều tra, xử lý theo quy định.



Ngôi trường nơi xảy ra vụ xô xát theo học khiến 1 nam sinh tử vong. Ảnh: PV

Trước đó, vụ việc xảy ra trưa 16/12, nam sinh P.V.D (17 tuổi, lớp 11 trường THPT Nho Quan B) xảy ra mâu thuẫn với B.T.P (bạn cùng lớp) tại một quán nước ven quốc lộ 12B, đoạn qua địa bàn phố Tân Nhất, thị trấn Nho Quan.

Lúc này, nam sinh P. dùng vật nhọn đâm D. trọng thương. Sau đó, D. được đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nhật Tân

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật