Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Lê Văn Trình (SN 1975), trú tại thôn Hoành Quan Triều, xã Dương Phúc và Nguyễn Đình Quang (SN 1994), trú tại thôn An Cúc Tây, xã Thụy Việt (cùng huyện Thái Thụy, Thái Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo đó, vào khoảng 14h chiều 22/10, khi đang ở nhà bà Phạm Thị H. (trú tại TP. Hải Dương) bất ngờ nhận được cuộc gọi điện thoại. Khi nghe máy phía bên kia người phụ nữ tự xưng là cán bộ đội cảnh sát điều tra. Người này nói rằng, bà H. liên quan đến vụ án rửa tiền, buôn bán trái phép chất ma túy.

Nghe thấy vậy, nạn nhân trả lời không liên quan rồi tắt máy điện thoại, tuy nhiên người phụ nữ tiếp tục gọi lại. Lần này, đối tượng nói rằng đã kết nối với lãnh đạo Cơ quan điều tra và người này sẽ nói chuyện với bà. Ngay sau đó, một người đàn ông xưng là đại tá Công an làm ở đội Cảnh sát điều tra, nói bà H. có tài khoản ngân hàng ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) liên quan đến vụ án rửa tiền của đối tượng ma túy.

Người đàn ông còn cho biết, trong tài khoản của bà H. có 3,2 tỷ đồng, yêu cầu bà phối hợp để điều tra. Tuy nhiên, nạn nhân khẳng định không liên quan và bị đối tượng đe dọa sẽ chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát để bắt giam bà. Sau đó, có một người đàn ông gọi điện cho bà H, xưng là cán bộ Viện kiểm sát yêu cầu nạn nhân hợp tác với cơ quan điều tra để phá án.

Quá trình nói chuyện, đối tượng dò hỏi về các khoản tiền tiết kiệm của bà khiến nạn nhân hoang mang và trả lời hầu hết các câu hỏi. Sau khi biết nạn nhân có một số tiền tiết kiệm gửi ở ngân hàng, đối tượng bảo bà H. chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn thương tín số 030072086283 mang tên Nguyễn Văn Tuấn, số CMTND 163012483 để phục vụ điều tra. Khi phá án xong sẽ trả lại bà H. toàn bộ số tiền đã chuyển trên.

Chân dung 2 đối tượng Lê Văn Trình và Nguyễn Đình Quang. Ảnh: TL





Một lát sau, bà H. ra Ngân hàng VietinBank rút toàn bộ số tiền tiết kiệm gần 600 triệu đồng chuyển vào tài khoản đối tượng cho từ trước. Tuy nhiên, khi biết mình bị lừa, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Tiếp nhận thông tin của bà H., dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Phòng Cảnh sát hình sự đã vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác nhận Trình và Quang là 2 đối tượng nghi vấn. Đồng thời, tổ chức bắt giữ khi các đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận: Khoảng tháng 9/2020, Nguyễn Thị Hằng (SN 1975, là chị ruột vợ cũ, hiện đã li hôn), trú tại phường Phương Nam, TP Uông Bí (Quảng Ninh) sử dụng tài khoản Zalo "Le Chinh" liên lạc với Trình. Qua nói chuyện, Hằng bảo Trình mở tài khoản ngân hàng rồi cung cấp cho bạn của mình; khi có người chuyển tiền vào tài khoản thì Trình rút tiền ra và chuyển vào tài khoản khác theo yêu cầu của họ sẽ được hưởng 20% số tiền rút ra.

Khoảng 1 tuần sau, có một tài khoản Zalo là người đàn ông gọi điện đến tài khoản Zalo của Trình và giới thiệu là bạn của chị vợ. Người này hướng dẫn đối tượng cách mở tài khoản ngân hàng mang tên người khác có ảnh giống Trình. Khi tài khoản nhận được tiền, đối tượng ra cây ATM rút tiền và không được nhận tiền tại quầy của ngân hàng vì dễ bị phát hiện.

Khi rút tiền tại cây ATM, phải đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang để camera không nhận diện. Sau khi rút được tiền liên hệ lại với tài khoản Zalo của Tuấn Anh để nhận thông tin số tài khoản ngân hàng và nộp tiền mặt vào tài khoản này bằng 80% tổng số tiền đã rút được, còn 20% còn lại thì Trình được hưởng…

Qua các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng internet, Trình biết được cách thức của chị vợ cùng người đàn ông rủ làm giống với hình thức giả danh Công an, Kiểm sát để lừa người dân. Do bản thân đang nợ nần nhiều, cho nên Trình đồng ý làm cùng với người đàn ông.

Cũng theo lời khai của đối tượng, Trình nhận được số tiền 20 triệu đồng để sử dụng vào việc mở tài khoản ngân hàng, thu mua CMND. Lúc này, đối tượng liên hệ với Quang thuê người này mua lại CMND của những người khác cầm cố tại các hiệu cầm đồ để mở tài khoản. Quang sẽ được chia 1/4 số tiền mà Trình được hưởng từ 20/5, thấy vậy đối tượng đồng ý.

Quang tìm mua được CMND mang tên Nguyễn Văn Tuấn (SN 1991), trú tại xã Yên Thắng, huyện Ý Yên (Nam Định) cùng 1 số CMTND khác. Sau khi quan sát ảnh của Tuấn trong CMTND có nhiều đặc điểm giống với Quang, Trình bảo Quang sử dụng CMND này ra Ngân hàng Sacombank chi nhánh Hải Phòng mở tài khoản và sử dụng số điện thoại để đăng ký dịch vụ Internet Banking.

Ngoài ra, Trình còn nhờ Đào Viết Điệp (SN 1990, trú tại Thái Thụy, Thái Bình) sử dụng CMTND tên Nguyễn Xuân Dược mở một số tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Xuân Dược, sử dụng số điện thoại đăng ký dịch vụ Internet Banking.

Ngày 22/10, Trình cùng Quang đến nhà nghỉ Hoàng Ngân (đường Nguyễn Văn Linh, TP. Hải Phòng) thuê phòng nghỉ và chờ người chuyển tiền. Sau đó, nhận được tin báo sẽ có người chuyển tiền vào tài khoản mang tên Nguyễn Văn Tuấn mở tại ngân hàng Sacombank.

Chiều cùng ngày, khi thấy tài khoản ngân hàng nhận được số tiền gần 600 triệu đồng do bà H. chuyển đến, Trình bảo Quang sử dụng dịch vụ Internet Banking đăng ký số điện thoại 0563705093 chuyển vào tài khoản 0630101991666 mang tên Nguyễn Văn Tuấn mở tại ngân hàng MB Bank số tiền 190 triệu đồng; chuyển vào tài khoản mang tên Nguyễn Văn Tuấn mở tại ngân hàng VietinBank số tiền 100 triệu đồng; chuyển vào tài khoản mang tên Nguyễn Xuân Dược mở tại ngân hàng SHB số tiền 100 triệu đồng. Số tiền còn lại trong tài khoản, do ngân hàng phong tỏa nên Quang không chuyển được.

Tiếp đó, Trình bảo Quang đến ngân hàng hỏi nhưng khi đến nơi thì ngân hàng đóng cửa. Sau đó, Quang đến cây ATM kiểm tra, lấy phiếu sao kê tài khoản để liên lạc với số điện thoại ghi trên phiếu thì được trả lời số tiền liên quan đến tài khoản của Tuấn tạm thời bị phong tỏa…

Được biết, đối tượng Lê Văn Trình có nhiều tiền án, tiền sự, không có công việc ổn định và đã ly hôn, còn Quang là đối tượng nghiện ma túy. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đức Tùy

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật