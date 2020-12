Người phụ nữ cho hàng trăm người vay với lãi suất "cắt cổ" tới 182%/năm

Tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa chiều ngày 18-12 cho biết Công an huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thị Dinh (SN 1985; ngụ xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Các quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.



Hà Thị Dinh bị Công an huyện Quan Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can - Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp

Theo Công an huyện Quan Hóa, gần đây cơ quan này nhận được đơn phản ánh của người dân về việc Hà Thị Dinh chuyên cho vay nặng lãi với lãi suất cao nên đã lập án đấu tranh.

Sau khi đã củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quan Hoá đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà Thị Dinh và phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Nhiều bị hại đều ở huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) và huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình). Trong đó, có nhiều bị hại bị Hà Thị Dinh thu lãi lên đến 182%/ năm.

Tại cơ quan công an, Hà Thị Dinh khai nhận lợi dụng nhiều người có nhu cầu vay tiền, nên Dinh đã cho nhiều người vay và thu lãi với mức lãi suất từ 3-5.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức 109,5% đến 182,5% /1 năm).

Tính từ năm 2018 đến thời điểm bị khởi tố, Hà Thị Dinh đã cho hàng trăm người vay và thu lời bất chính số tiền lớn.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quan Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.

