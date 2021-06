Người đàn ông quê gốc Hải Dương giả danh sĩ quan Tổng cục II để lừa tình

Mới đây, cơ quan chức năng vừa phát hiện làm rõ và bắt giữ một người đàn ông giả danh sĩ quan quân đội Tổng cục II khi đối tượng này đang ở khu vực bến xe Bãi Cháy, TP. Hạ Long (Quảng Ninh).

Cụ thể, ngày 17/6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đoàn an ninh 4 - Cục Bảo vệ an ninh Quân đội phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một người đàn ông mặc quân phục dã chiến quân đội, đeo quân hàm Thiếu tá mang biển tên "Trần Văn Hiếu" có nhiều biểu hiện nghi vấn giả danh sĩ quan, ngay lập tức người đàn ông này được tiến hành kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra hành chính, người đàn ông này không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào có liên quan và chứng minh bản thân là sĩ quan quân đội. Ngay sau đó, đối tượng đã được đưa về trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh để điều tra, làm rõ.



Đối tượng giả danh sĩ quan Tổng cục II đang được công an lấy lời khai. Ảnh: Ban Mai

Tại cơ quan, đối tượng khai nhận tên là Trần Văn Hiếu (SN 1989), nguyên quán tại xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) và hiện trú quán ở xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang).

Theo lời khai của Hiếu, năm 2016 đối tượng mua quân phục, quân hàm, biển tên, mũ kê pi, dây thắt lưng… từ một số cửa hàng bán quân trang tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, sau đó lên mạng Zalo đặt làm Giấy chứng minh sĩ quan giả cán bộ Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) từ một đối tượng không quen biết.

Tiếp đó, Hiếu thường xuyên mặc bộ quân phục đeo quân hàm Đại úy, Thiếu tá và sử dụng ảnh Giấy chứng minh sĩ quan giả để đi khoe khoang, tạo dựng niềm tin với nhiều người phụ nữ nhằm mục đích lừa tình.

Với thủ đoạn này, Hiếu đã lừa để quan hệ bất chính với nhiều người phụ nữ trên địa bàn: TP.Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Ninh Bình…

