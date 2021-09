Người đàn ông mất trắng 1,6 tỉ đồng sau cú điện thoại lạ

Ngày 5-9, thông tin từ Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) cho biết Công an quận đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt 1,6 tỉ đồng bằng hình thức gọi điện.

Theo đó, vào ngày 26-8, Công an phường Liễu Giai (quận Ba Đình) nhận được trình báo báo của ông T. (65 tuổi trú tại quận Ba Đình) với nội dung ông này nhận điện thoại từ một lạ. Qua đó, người đầu dây bên kia giới thiệu là người của cơ quan tố tụng và nói tài khoản của ông T. có liên quan đến vụ án ma túy. Sau đó, đối tượng đã yêu cầu ông T. chuyển tiền vào tài khoản để kiểm tra.

Sau khi ông T. ra ngân hàng chuyển tiền rồi thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng thì phát hiện tài khoản bị rút mất 1,6 tỉ đồng. Lúc này ông T. mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Trước vụ việc nêu trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác thủ đoạn trên đồng thời tuyên truyền đến người thân, bạn bè tránh bị lừa đảo của các đối tượng. Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương và không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra.

Cùng với đó, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và chuyển tiền cho các đối tượng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

