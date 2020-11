Người đàn ông bị đâm chết khi đang ngủ cạnh vợ

Ông Sơn đang ngủ với vợ ở cửa hàng kinh doanh của gia đình thì bị người đàn ông xông vào cầm dao đâm tử vong.

Ngày 22/11, Công an tỉnh Gia Lai đang truy tìm nghi phạm đâm chết ông Trương Bá Sơn (49 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Đắk Đoa).

Tối 21/11, ông Sơn và vợ đang ngủ trong cửa hàng của gia đình tại xã Glar, huyện Đắk Đoa, thì một nam giới cầm dao xông vào đâm trúng ngực.

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân. Ảnh: T.H.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Đắk Đoa đã phối hợp Công an tỉnh Gia Lai khám nghiệm hiện trường, truy bắt nghi phạm.Sau khi bị đâm, ông Sơn vùng dậy đuổi theo rồi giằng co với hung thủ nhưng nghi phạm tẩu thoát được. Ông Sơn sau đó gục xuống và tử vong tại chỗ.



Tại hiện trường, công an phát hiện con dao gây án bị hung thủ làm rơi trong lúc giằng co.

Theo Zing

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật