Ngỡ ngàng với nguyên nhân khiến 10 người đi ăn tiệc cưới bị truy sát

Liên quan đến vụ truy sát người sau khi đi dự tiệc cưới ở An Giang, một cán bộ điều tra cho biết trên Zing, 6 người được bàn giao cho Công an huyện Thoại Sơn chưa khai cụ thể nguyên nhân dẫn đến đánh nhau với những người dự đám cưới.

"Những người này khai là thấy mấy người kia mặt "kênh kênh", nói chuyện thấy ghét thì kiếm chuyện đánh nhau. Nhóm đi trên xe 16 chỗ đều là công nhân ở Bình Dương, trong đó có 3 người quê An Giang", lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an An Giang nói.

Số thanh niên trên xe 16 chỗ bị chém trọng thương.

Trước đó, vào ngày 5/12, Bùi Quốc Quân (SN 1989; ngụ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) điều khiển ôtô 16 chỗ chở theo 9 thanh niên khác từ tỉnh Bình Dương đến thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn dự đám cưới người bạn. Trong lúc dự tiệc, nhóm này đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Trần Minh Triết (SN 1984) và Nguyễn Hoàng Tân (SN 1986, cùng ngụ tại thị trấn Núi Sập).

Đến khoảng 15 giờ 5 phút cùng ngày, Quân điều khiển ôtô chở cả nhóm đến khu vực ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập để đánh nhau với nhóm của Triết và Tân. Trong lúc đánh nhau, 2 nhóm sử dụng dao tự chế (mã tấu) và súng (chưa xác định được loại gì). Hậu quả, Triết bị chém vào đầu, còn Tân bị chém 2 nhát vào người, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu.

Sau khi gây án, nhóm của Quân lên xe trốn về Bình Dương. Nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ truy bắt ngay các đối tượng gây án.

Tuy nhiên, khoảng 16h cùng ngày, ô tô do Quân cầm lái khi đến khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên bị nhóm thanh niên mang nhiều hung khí đuổi theo, chặn lại, đập vỡ kiếng xe rồi đâm, chém khiến 6 người bên nhóm của Quân bị thương.

Nhóm thanh niên ở An Giang truy đuổi nhóm người từ Bình Dương và chém nhau gây náo loạn Quốc lộ 91. Ảnh cắt từ clip

Sau 2 ngày phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an An Giang truy bắt, lãnh đạo Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 9 người liên quan và đang kết hợp với gia đình động viên họ ra đầu thú.

Ngoài ra, Công an TP Long Xuyên đã bàn giao 6 người bị truy sát cho Công an huyện Thoại Sơn sau khi xác định họ liên quan vụ đánh nhau tại thị trấn Núi Sập làm 2 người nhập viện.

Hương Ly (tổng hợp)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật