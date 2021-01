Nghệ An: Học sinh lớp 8 dùng kéo đâm học sinh lớp 5 tử vong

Ngày 12/1, ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch UBND xã Hạ Sơn (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc đau lòng khi một học sinh lớp 8 vì có mâu thuẫn từ trước rồi dùng kéo đâm em học sinh lớp 5 tử vong.



Hình minh hoạ.

Theo đó, lúc 12h cùng ngày, em Nguyễn Văn Tr. (10 tuổi, học lớp 5, Trường Tiểu học xã Hạ Sơn) đi trên đường thì bị em Trương Văn Đ. (14 tuổi, học lớp 8, cùng trường) dùng kéo đâm vào người. Em Tr. được mọi người sơ cứu rồi chuyển ra bệnh viện huyện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng em Tr. đã tử vong.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp đang phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án mạng.

V. Đồng

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật