Nghệ An: Bắt quả tang 31 đối tượng đang say sưa bên chiếu bạc

Ngày 8/1, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó giám đốc Công an Nghệ An cho biết, Phòng hình sự vừa bắt giữ nhiều đối tượng trú ở địa bàn TP Vinh và các huyện lân cận đang say sưa đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.



Các đối tượng bị bắt quả tang. ẢNH: Q. Trang





Cụ thể, sáng ngày 7/1, các lực lượng đánh án đã bắt quả tang 31 đối tượng đang say sưa đánh bạc tại nhà đối tượng Phạm Viết Hưng (SN 1983, trú phường Đội Cung, TP Vinh).

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 250 triệu đồng, 30 ĐTDĐ, 2 xe ô tô, 1 bộ dụng cụ đục xúc xắc, 1 bộ bát đĩa, 4 con xúc xắc, 2 thanh kiếm. Những đối tượng bị bắt giữ hầu hết là đối tượng hình sự cộm cán, đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp và có nhiều tiền án tiền sự.

Lực lượng chức năng xác định, xới bạc trên do chủ xới Vũ Nhật Long (SN 1994, trú phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) đứng ra tổ chức. Hiện đối tượng Long cùng 6 đối tượng khác lợi dụng sơ hở đã liều lĩnh nhảy qua cửa sổ để trốn thoát.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng còn lại.

A. Lâm

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật