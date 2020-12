Nghệ An: Bắt băng nhóm bảo kê trước cổng bệnh viện

Ngày 18/12, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết vừa bắt giữ băng nhóm có hành vi bảo kê, thu phí, hành hung người dân bán hàng trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.



Các đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hoàn (SN 1991) - cầm đầu băng nhóm bảo kê, Trương Thị Mỹ Nhung (SN 1986, là vợ của Hoàn), Nguyễn Thế Anh (SN 1983), Nguyễn Hồng Thái (SN 1989) và Nguyễn Văn Sinh (SN 1993, hiện đang bỏ trốn). Các đối tượng đều trú xã Nghi Phú, TP Vinh.

Người dân bán hàng quanh khu vực cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, các đối tượng này thường đến và thu phí hàng tháng, số tiền thu sẽ tùy vào các loại mặt hàng buôn bán khác nhau. Nhưng ngày 10/11 vừa qua, nhóm người trên đến thu tất cả các quầy hàng quanh khu vực với số tiền mỗi quầy hàng là 500.000 đồng.

Hung khí gây án của nhóm đối tượng

Một số người không đồng tình với việc phải nộp tiền một cách vô lý và phản ứng lại liền bị Hoàn và đồng bọn dùng dao phóng lợn, tuýp sắt, gạch đá rượt đuổi, đánh đập gây náo loạn cả khu vực ngoài bệnh viện.

Sau khi nhận được phản ánh, Công an TP Vinh đã vào cuộc xác minh và bắt giữ nhóm đối tượng này.

Được biết, nhiều đối tượng trong băng nhóm này đã từng mang các tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản. Đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Hoàn cũng vừa mới mãn hạn tù.

V. Đồng

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật