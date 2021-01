Nghệ An: Bắt 3 đối tượng đang vận chuyển 12 bánh heroin

Ngày 2/1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng Nghệ An, bắt giữ 3 đối tượng đang vận chuyển 12 bánh heroin, 54.000 viên ma túy tổng hợp.



3 đối tượng cùng tang vật.

Theo đó, vào hồi 20h15 ngày 1/1, tại bản Noọng Dẻ (xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn), cơ quan chức năng bắt giữ 2 đối tượng gồm: Già Duy Chung (SN 2003) và Già Bá Kênh (SN 2004) cùng trú tại xã Đoọc Mạy (huyện Kỳ Sơn) đang vận chuyển số lượng lớn ma túy.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 12 bánh heroin, khoảng 54.000 viên ma túy tổng hợp, 1 kg ma túy đá và 01 xe máy.

Mở rộng điều tra, 23h cùng ngày, cơ quan công an bắt tiếp Và Bá Giờ (SN 2000, trú tại bản Phà Nọi, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn) tại khu vực Trường phổ thông trung học cơ sở thị trấn Mường Xén.

Các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ Nghệ An ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ cho một người Lào. Giá tiền công là 300 triệu đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

V. Đồng

