Nam thanh niên bị giật dây chuyền trong 2 giây

Ngày 14/4, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên bị đôi nam nữ đi xe máy giật dây chuyền trị giá hơn 10 triệu đồng.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên đường Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TPHCM.

Anh H.Q.T. (26 tuổi, quê An Giang), nạn nhân trong clip cho biết, chiều ngày 10/4, anh đang đứng trên vỉa hè để nhận gói hàng từ một tài xế xe ôm công nghệ thì bất ngờ nam thanh niên đi xe máy chở theo người phụ nữ áp sát, giật phăng giật sợi dây chuyền trên cổ anh.

Nam thanh niên giật dây chuyền trên cổ anh T. (Ảnh cắt từ clip).

Theo anh T., sợi dây chuyền 18K trị giá hơn 10 triệu đồng; diễn biến vụ việc xảy ra trong nháy mắt. "Tôi cố gắng đuổi theo tên cướp nhưng không kịp", anh T. kể lại.



Sau khi vụ việc xảy ra, anh T. đã đến trụ sở Công an phường Tân Thới Hòa (quận Tân Phú) gần đó để trình báo và cơ quan công an đã thu thập dữ liệu từ camera an ninh để điều tra.

