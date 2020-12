Nam thanh niên 18 tuổi đi xe máy phóng nhanh, lạng lách tông bị thương cảnh sát

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Hoàng Minh Thái (18 tuổi, trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Cảnh sát đọc lệnh bắt tạm giam với Thái - Ảnh: Công an cung cấp

Theo tài liệu điều tra, vào ngày 9-12, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại Km 79 + 300, Quốc lộ 3 Hà Nội - Cao Bằng thuộc xóm 9, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương. Đến khoảng hơn 16 giờ, tổ công tác phát hiện Hoàng Minh Thái điều khiển xe máy vi phạm trật tự an toàn giao thông và ra tín hiệu yêu cầu dừng xe.

Tuy nhiên, Thái không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển xe máy phóng nhanh, lách tránh nhưng đã tông vào một cảnh sát cơ động trong tổ công tác, khiến chiến sĩ này bị thương tích ở đầu và chân tay.

Nhận thấy hành vi của Thái là coi thường pháp luật, không chấp hành hiệu lệnh và xâm hại tới sức khỏe của người thi hành công vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo NLĐ

