Nam thanh niên 16 tuổi giết người cướp 500.000 đồng và sợi dây chuyền rồi giấu xác

Sáng 2/4, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Trọng Nghĩa (16 tuổi, ở TP Châu Đốc) về các tội Giết người, Cướp tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nghĩa quen biết nạn nhân Thái Quang Minh (28 tuổi, ngụ khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B). Thấy Minh đeo dây chuyền có giá trị, Nghĩa nảy sinh ý định cướp tài sản để bán lấy tiền chuộc xe máy.

Bùi Trọng Nghĩa lúc bị bắt. Ảnh: Tiến Tầm.

Tối 23/3, Nghĩa giấu con dao trong túi quần khi đi ăn với Minh. Đến khu đô thị mới ở phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, dao kề vào cổ, yêu cầu nạn nhân đưa sợi dây chuyền bằng vàng trắng.



Khi Minh chống cự, Nghĩa đâm một nhát vào vùng cổ nạn nhân. Sau đó, bị can tiếp tục truy sát khiến Minh thiệt mạng.

Sau khi cướp 500.000 đồng và sợi dây chuyền, Nghĩa giấu xác nạn nhân vào bụi rậm và đẩy xe máy xuống kênh.

Sáng 24/3, Công an TP Châu Đốc nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện xe máy dính máu. Qua điều tra, cảnh sát đã tìm được thi thể của Minh và bắt giữ nghi phạm. Lúc này, Nghĩa đã bán sợi dây chuyền của Minh được 34,4 triệu đồng.

Con dao Nghĩa dùng để gây án. Ảnh: Tiến Tầm.

