Một nữ sinh tố bị hiếp dâm tập thể sau chầu nhậu

Ngày 12/4, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo xã Thanh Ninh (Phú Bình, Thái Nguyên) xác nhận Công an huyện Phú Bình đang phối hợp điều tra đơn tố cáo hiếp dâm tập thể từ gia đình 1 nữ sinh THPT.

Theo đó, Công an huyện Phú Bình nhận được đơn của ông D (trú tại địa phương) tố cáo việc con gái ông là cháu T (SN 2005) bị một nhóm đối tượng 6 người hiếp dâm tập thể tại khu vực xã Kha Sơn.

Quá trình xác minh ban đầu của cơ quan công an cho thấy: vào trưa ngày 1/1/2021, một học sinh lớp 10 có tên là T đã mời 7 người bạn đến 1 ngôi nhà cũ bỏ không để nhậu, trong đó có nữ sinh T.

Ảnh chỉ có tính chất minh hoạ

Sau khi ăn và uống rượu, bia, nữ sinh T say và ngủ tại chỗ. Thấy thế một vài thanh niên trong nhóm đã có hành vi "quan hệ" với T, nhóm khác thì đứng bên ngoài quay lại clip.

Đến ngày 26/3 đoạn clip trên bất ngờ bị lộ và phát tán ra bên ngoài. Biết được câu chuyện, bố của T đã làm đơn trình báo.

Công an huyện Phú Bình nhận thấy do T chưa đủ 16 tuổi, vụ việc có dấu hiệu của hành vi "Hiếp dâm người chưa đủ 16 tuổi" nên đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Thái Nguyên thụ lý theo thẩm quyền.

T.Sơn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật