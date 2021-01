Mâu thuẫn lúc ăn nhậu, gọi băng nhóm đến đập phá tài sản

Ngày 6.1.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu Đốc (An Giang) cho biết đã khởi tố 3 thanh niên vì mâu thuẫn trong ăn nhậu đã gọi băng nhóm đến đập phá .

Cụ thể, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can để điều tra làm rõ về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản", gồm: Nguyễn Nhựt Phi (tự Ngoan, sinh năm 2001); Ngô Bá Phúc (tự Phúc bi, sinh năm 2001) và Nguyễn Trần Quốc Thắng (tự Thắng lợn, sinh năm 1999), cùng trú phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang.

3 đối tượng (trái sang) Nguyễn Nhựt Phi, Ngô Bá Phúc và Nguyễn Trần Quốc Thắng đã kêu băng nhóm đến đập phá tài sản. Ảnh: Vũ Tiến





Trước đó, khoảng 21h30 ngày 27.11.2020, sau khi dự tiệc sinh nhật, Phi, Phúc, Thắng và Phạm Huỳnh Anh Thư (bạn gái của Phúc) đến một quán trên đường Tân Lộ Kiều Lương, thuộc khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc tiếp tục nhậu. Trong lúc nhậu, Phi xảy ra cự cãi với nhóm của Đỗ Văn Hậu và 3 người khác đang ngồi nhậu bàn bên cạnh. Sau đó, 2 bên cầm ly bia sang giải hòa trước khi cả hai nhóm cùng ra về.



Tuy nhiên khi Phi chạy xe môtô về một mình đến khóm Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam thì bị nhóm của Hậu, Duy, Mạnh Anh và ISMAEL đi trên xe môtô, chặn đầu xe của Phi và đánh rồi kéo nhau về nhà của Hậu. Sau khi bị đánh, Phi chạy xe môtô đi theo nhóm của Hậu để biết nhà, đồng thời gọi điện thoại cho một nhóm thanh niên khác mang theo dao tự chế đến nhà của Hậu để đánh.

Thấy nhóm của Phi kéo đến quá đông nên nhóm của Hậu chạy vào nhà đóng cửa lại. Nhóm của Phi dùng gạch ống, dao đập phá làm hư hỏng 2 xe môtô trong nhóm của Hậu. Sau khi đập phá, Phi, Phúc và Thắng đến Công an phường Núi Sam tự thú.

