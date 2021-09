Mang điện thoại ăn cướp đến cửa hàng nhờ bẻ mật khẩu, gã đàn ông bị bắt tại trận

Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Dương Tiệp (SN 1985, trú xã Hùng Tiến, Nam Đàn) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 8/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị H. (trú tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn) về việc bị cướp 1 chiếc điện thoại di động và 520.000 đồng tiền mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh nhanh chóng phối hợp Công an huyện Nam Đàn tiến hành xác minh, điều tra, truy bắt đối tượng phạm tội.

Đến khoảng 17h ngày 9/9, công an phát hiện một đối tượng khả nghi đang đến nhờ cửa hàng bán điện thoại "bẻ khóa" chiếc điện thoại di động giống với điện thoại của chị H. nên đưa về cơ quan Công an để làm việc.

Đối tượng Tiệp tại công an.

Qua đấu tranh, đối tượng khai tên là Trịnh Dương Tiệp và thừa nhận là đã cướp chiếc điện thoại trên của chị H. do thiếu tiền tiêu xài.

Tiệp khai, khoảng 18h30’ ngày 8/9, anh ta điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 37M1-57*** di chuyển theo hướng đường tránh Vinh - Cửa Lò. Khi đến đoạn đường thuộc xóm 6 (xã Nam Giang, huyện Nam Đàn), Tiệp thấy một người phụ nữ đi xe máy trên cung đường vắng nên áp sát rồi dùng chân đạp vào xe chị này.

Khi chị H. ngã, Tiệp dừng xe, tiến đến đe dọa bắt đưa tiền. Sau khi nạn nhân đưa số tiền 520.000 đồng, Tiệp tiếp tục cướp của chị H. 1 điện thoại di động.

Được biết, Tiệp đã có 2 tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Đối tượng mới ra tù vào tháng 3/2021 nhưng nay lại tiếp tục phạm tội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Tri thức trẻ

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật

Giadinh.net.vn cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất