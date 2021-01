Lý lịch bất hảo của đối tượng cầm đầu băng nhóm xã hội đen ở Hải Dương

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, hôm qua Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương phát đi thông báo về thủ đoạn của băng nhóm tội phạm xuất hiện trên địa bàn gồm 5 đối tượng do Hoàng Văn Trưởng (SN 1984, tức Trưởng "hàng"), trú tại phố Ngô Quyền, phường Tân Bình (TP. Hải Dương) cầm đầu. Băng nhóm tội phạm này hoạt động theo kiểu xã hội đen gây ra hàng loạt các vụ gây rối trật tự công cộng…

Các đối tượng còn lại trong băng nhóm gồm: Phùng Đức Tâm (SN 1987), trú tại Đền Mẫu, phường Phạm Ngũ Lão; Đinh Văn Long (SN 1991), trú tại đường Ngô Quyền, phường Tân Bình (cùng TP. Hải Dương); Trần Khắc Quý (SN 1973), trú tại Khu 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và Trần Thanh Thức (SN 1988), trú tại phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng).

Theo lài liệu của cơ quan công an năm 2015, Hoàng Văn Trưởng còn có biệt danh Trưởng "hàng" là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Trong chuyên án 309S đấu tranh với các băng nhóm tội phạm sử dụng súng bắn đạn hoa cải do công an 3 tỉnh gồm: Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh xác lập, Trưởng bị bắt giữ do liên quan đến vụ dùng súng bắn đạn hoa cải để trả thù mâu thuẫn cá nhân.

Chân dung đối tượng Hoàng Văn Trưởng. Ảnh: TL

Sau khi ra tù, Trưởng "hàng" thành lập Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đại Lợi. Tuy nhiên, trên thực tế công ty này không hoạt động sản xuất kinh doanh mà chỉ là vỏ bọc để đối tượng cùng đồng bọn dễ bề hoạt động. Đặc biệt, trụ sở công ty của Trưởng luôn được bảo vệ bởi những lớp cửa dày đặc và kiên cố.

Trưởng là đối tượng liều lĩnh sẵn sàng gây hấn với bất cứ ai mà y cảm thấy "chướng tai, gai mắt". Ngoài việc che đậy hành vi phạm tội, đối tượng còn có mối thâm thù với không ít đối tượng ở bên ngoài xã hội, do đó Trưởng "hàng" luôn cảnh giác.

Trưởng điều hành một nhóm đàn em khoảng 10 đối tượng, có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội như: bảo kê, đâm thuê chém mướn, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng.... Hoạt động của băng nhóm có tính chất liên huyện, liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

Địa bàn hoạt động băng nhóm này tập trung chủ yếu ở TP. Hải Dương, huyện Gia Lộc và các địa bàn giáp ranh. Tuy nhiên, những hoạt động trên của Trưởng còn đồng bọn không qua mắt được Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương.

Ngày 16/8/2015, đơn vị nhận được đơn tố cáo của người dân khu vực Cầu Gỗ thuộc thôn Ngà, xã Phương Hưng (huyện Gia Lộc) phản ánh: trong đêm ngày 14/8, rạng sáng 15/8, tại nhà ông Lê Văn Năng (địa chỉ ở khu vực Cầu Gỗ) xảy ra vụ xô xát, đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên có sử dụng dao kiếm. Thậm chí có đối tượng dùng súng bắn gây hoang mang trong nhân dân ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Ngay lập tức, Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương lập kế hoạch tiến hành các biện pháp xác minh. Căn cứ các tài liệu đã thu thập được, đơn vị đã có đầy đủ thông tin, căn cứ xác định nhóm đối tượng gây ra vụ việc trên do Trưởng cầm đầu.

Cụ thể, tối 14/8 Hoàng Văn Đại (SN 1984, tên thường gọi Đại "hàng", là em trai của Trưởng) đến quán bắn cá tại khu vực Cầu Gỗ do anh Phạm Huy Tuyên, trú tại huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng) làm chủ để chơi. Đến khoảng 0h ngày 15/8, do Đại không chịu trả tiền nên nhân viên quán yêu cầu ở lại dẫn đến tranh cãi. Lúc này, Đại cầu cứu anh trai.

Khoảng 1h30 cùng ngày, Trưởng cùng 4-5 đối tượng cầm theo dao, kiếm và súng đi ô tô đến. Khi thấy anh Trần Văn Toàn (SN 1993); anh Nguyễn Đình Nam (SN 1986), cùng trú tại xã Trường Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang); anh Nguyễn Bá Hiển (SN 1984); anh Phạm Văn Đông; anh Vũ Văn Trọng (cùng SN 1996), trú tại xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng), Trưởng cầm súng đuổi theo khiến các nạn nhân sợ hãi bỏ chạy ra phía sau nhà và bắn về phía trước khoảng 3-4 phát rồi quay ra cùng cả bọn lên ôtô đi về nhà.

Vào thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Trưởng đang chờ thi hành án 2 tháng tù giam về tội bắt giữ người trái pháp luật. Căn cứ các tài liệu và chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Trưởng về tội gây rối trật tự công cộng.

Tuy nhiên, phát hiện cơ quan chức năng vào cuộc, đối tượng nhanh chân bỏ trốn và Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã. Đến 28/11/2015, PC45 Hải Dương phối hợp với PC45 Công an TP. Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ khác đã bắt giữ Trưởng khi đang trốn tại một khách sạn ở Hà Nội.

Cũng theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương, nhóm đối tượng do Trưởng "hàng" cầm đầu thường sử dụng thủ đoạn như: Đe dọa gây sức ép và nhiều thủ đoạn khác buộc các tổ chức, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực thu gom, xử lý rác thải, phế liệu, xử lý môi trường phải nộp tiền hàng tháng. Đe dọa, gây thương tích, ném chất bẩn, hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và nhiều thủ đoạn khác để đòi nợ thuê hoặc ép con nợ phải nhượng lại tài sản cầm cố, thế chấp cho chúng. Nhận chạy án hoặc môi giới giải quyết các vụ việc phức tạp để chiếm đoạt tài sản. Nhận làm thuê các công việc nhạy cảm ngoài pháp luật để chiếm đoạt tài sản. Sử dụng vũ lực và nhiều thủ đoạn khác để tham gia "giải quyết" các mâu thuẫn trong xã hội trái quy định của pháp luật nhằm mục đích vụ lợi…

Đức Tùy

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật