Lừa đổi vé số giả trúng thưởng cho người bán vé số dạo

Sáng 24/12, Công an xã Đông Yên (huyện An Biên) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với Nguyễn Thị Mai (29 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, Mai khai nhận, vào ngày 17/12, Mai có mang 35 tờ vé số giả trúng thưởng giải 200 ngàn đồng của tỉnh Bạc Liêu đi từ TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) đến địa bàn xã Đông Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang với mục đích tìm người bán vé số dạo để lừa đảo.

Đối tượng Nguyễn Thị Mai cùng tang vật

Khi đi đến ấp Xẻo Đước 2 (xã Đông Yên), Mai phát hiện có một phụ nữ đi bán vé số dạo nên Mai kêu lại mượn tờ kết quả để dò vé số. Sau đó, Mai báo trúng 5 tờ giải 7, trị giá 200 ngàn đồng/ mỗi tờ và đề nghị đổi thưởng.



Sau khi kiểm tra kỹ 3 con số cuối trong dãy số là 839 trùng với kết quả giải 7 của tỉnh Bạc Liêu mở ngày 15/12, người bán vé số đã đưa cho Mai 1 triệu đồng và được Mai mua lại 20 tờ vé số rồi nhanh chóng rời đi. Sau đó, người bán vé số xem kỹ lại mới phát hiện vé số vừa đổi là giả nên trình báo Công an.

Khoảng 20 phút sau, Mai bị Công an bắt giữ khi đang trên đường tìm "con mồi" khác. Công an thu hồi được 25 tờ vé số giả (trúng thưởng giải 7 của tỉnh Bạc Liêu) còn lại mà Mai lợi dụng lúc đi vệ sinh để vứt bỏ.

Mai còn thừa nhận với thủ đoạn tương tự trước đó Mai đã thực hiện trót lọt vụ đổi vé số giả trúng thưởng khác cho người bán vé số dạo ở Đồng Tháp.

Toàn bộ vé số giả trúng thưởng trên được Mai mua của một người đàn ông ở thành phố Long Xuyên (An Giang) với giá 1 triệu đồng.

