Lời khai nhóm truy sát ở Kiên Giang

Chiều 15/1, Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 người trong vụ truy sát gần bến xe tỉnh này về các tội là Giết người và Bắt giữ người trái pháp luật.

Nhóm bị can gồm: Trần Tuấn Thanh (27 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), Chung Tấn Tuấn (tự Tuấn "Trấu", 25 tuổi), Danh Luận (24 tuổi), Trần Văn Nam (28 tuổi), Trần Thanh Việt (26 tuổi), Liêu Hoàng Tuấn (Tuấn "Đen", 23 tuổi), Trần Văn Thảnh (29 tuổi), Trần Văn Tài (31 tuổi), Danh Bé An (24 tuổi, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang).

Theo lời khai, bạn của Tuấn "Trấu" cho Phạm Thị Thúy An (19 tuổi, tiếp viên quán nhậu) vay tiền. Khi Thúy Anbỏ đi làm cho một quán nhậu khác ở xã Bình An, huyện Châu Thành, Tuấn đã rủ đồng bọn đến tìm nữ tiếp viên này.

9 bị can trong vụ án. Ảnh: Văn Vũ.

Phát hiện có người rượt đuổi, An đi xe ôm về nhà báo tin cho đồng bọn.Chiều 8/1, Việt lái xe 7 chỗ chở Luận, An, Thảnh và Tuấn "Đen" đi tìm Thúy An. Trước đi khi, Nam đưa Tuấn "Đen" cất giữ khẩu súng bắn đạn cao su. Khi Thúy An bị nhóm của Việt đưa lên xe, chủ quán nhậu đã gọi điện cho Phạm Văn Triêu (23 tuổi, ngụ xã Thuận Hòa, huyện An Minh, Kiên Giang).



Khi xe chở Thúy An đến xã Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, nhóm của Triêu chặn đầu xe. Một người trong nhóm này đã dùng dao đâm thủng 4 lốp ôtô nên Việt khóa cửa xe, chờ đồng bọn đến giải vây.

Khoảng 16h cùng ngày, Tuấn "Trấu" cùng đồng bọn mang súng bắn đạn cao su và hung khí đến truy sát đối phương.

Hai khẩu súng bắn đạn cao su và 24 viên đạn. Ảnh: Văn Vũ.

Trong lúc hỗn chiến, Nam bắn 2 phát súng thị uy. Trần Tuấn Thanh cầm dao chém chết Phạm Văn Triêu và làm một người khác trọng thương.

Sau khi gây án, các bị can giấu khẩu súng và hung khí dưới một huyệt mộ đã lấy cốt.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, cảnh sát đã truy bắt 9 người liên quan. Khám xét nơi ở của họ, cơ quan điều tra thu giữ 6 dao tự chế, 2 khẩu súng bắn đạn cao su và 24 viên đạn.

Theo Trí thức trực tuyến

