Lời khai mâu thuẫn của nghi phạm giết người

Chiều 15/12, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin phá vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, xảy ra vào tối 30/11.

Nghi phạm Chanh bị bắt sau 12 ngày gây án. Ảnh: Công an Bình Thuận.

Theo cảnh sát, chiều 1/12, người dân ở khu phố Song Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, phát hiện bà Nguyễn Thị Lan, 50 tuổi, tử vong tại nhà riêng.



Qua khám nghiệm, cảnh sát phát hiện trên người nạn nhân có nhiều vết đánh và vết bóp cổ. Chính vết bóp cổ này đã gây ra cái chết của bà Lan. Đồ đạc trong nhà không có xáo trộn, toàn bộ nữ trang bị hung thủ cướp đi.

Nhận định đây là một vụ án giết người, cướp tài sản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã thành lập Ban chuyên án do đại tá Phạm Thật, Phó giám đốc Công an tỉnh, làm trưởng ban.

Ban chuyên án đã rà soát hàng trăm người liên quan. Qua đó, người phụ nữ là bạn của cậu nạn nhân được đưa vào diện nghi vấn. Người này được người tình đưa về thị trấn Phan Rí Cửa trước khi vụ án xảy ra.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Đại tá Phạm Thật thông tin Lê Thị Chanh (48 tuổi, ngụ thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) tung tin đã lên xe rời địa phương từ ngày 28/11. Tuy nhiên, công an xác minh người này vẫn có mặt tại thị trấn Phan Rí Cửa vào đêm xảy ra vụ án.



Đến 23h ngày 12/12, cảnh sát đã bắt giữ Chanh tại một khách sạn ở TP.HCM. Chanh khai nhận đến nhà bà Lan chơi thấy nạn nhân đeo nhiều trang sức nên nảy lòng tham, ra tay sát hại để cướp tài sản.

Chanh đã dùng chày đánh vào đầu nạn nhân nhiều lần. Sau đó, người phụ nữ này dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến chết. Bà ta cướp toàn bộ nữ trang rồi vào TP.HCM bán và lẩn trốn trong khách sạn.

Trung tá Nguyễn Văn Hồ, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, cho biết nghi phạm nghiện cờ bạc. Tại thời điểm bị bắt giữ, Chanh cất một con dao với mục đích giết lễ tân khách sạn để cướp tiền.

