Lời khai của kẻ đổ 10 lít xăng rồi châm lửa đốt nhà đối thủ ở Hưng Yên

Tối 22/12, lãnh đạo Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, cơ quan CSĐT công an huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Chí Tuấn (31 tuổi, trú tại xã Đông Tảo) về tội hủy hoại tài sản.

Theo Công an huyện Khoái Châu, vào khoảng 00h30 ngày 17/12, có 1 người đi qua cửa hàng sửa chữa đồ điện của nhà anh Nguyễn Như Hậu (25 tuổi, trú tại xã Đông Tảo) thì phát hiện nhà anh này bị cháy nên đã hô hoán.

Nghe thấy tiếng tri hô, vợ anh Hậu là chị Vũ Thị Hồng (24 tuổi, trú tại xã Đông Tảo) chạy thoát ra bằng cửa phụ.

Vụ cháy khiến cho nhiều tài sản trong cửa hàng nhà anh Hậu bị thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Khoái Châu đã phối hợp với VKSND huyện lấy lời khai nhân chứng, rà soát camera.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định người gây án là Lưu Chí Tuấn.

Ngày 18/12, cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu đã triệu tập Tuấn đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận do mâu thuẫn trong chuyện làm ăn, buôn bán đồ điện gia dụng nên đã nảy sinh ý định mang xăng đốt cửa hàng sửa chữa của anh Hậu.

Khoảng 21h ngày 16/12, Tuấn lái xe máy mang theo can xăng 10 lít đến cửa hàng nhà anh Hậu đổ hết 10 lít xăng vào cửa nhà anh này rồi lấy gậy cuốn vải đốt.

Hậu quả, lửa bùng cháy toàn bộ cửa hàng. Sau khi gây án, Tuấn vứt gậy châm lửa rồi về nhà đi ngủ.

Hoàng Hải



