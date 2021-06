Lời khai của đối tượng nhiều lần bắn vỡ kính nhà dân ở quận 1, TP HCM

Ngày 19-6, Công an quận 1, TP HCM cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý D.M.K (SN 1990) về hành vi bắn bi sắt làm vỡ kính cửa số nhà dân trên địa bàn.

Tại cơ quan điều tra, K. khai do thời gian rảnh nên tháng 6-2021, y lên mạng xã hội Facebook và trang thương mại điện tử Shopee đặt mua 4 cái ná bằng kim loại với giá từ 200.000 đồng - 1,8 triệu đồng về sử dụng. Cách đây khoảng 1 tuần, K. ra ban công chung cư (cách nhà ông N.K.T không xa), lấy quả chanh làm mục tiêu để tập bắn.

K. tập bắn khoảng 10 lần, mỗi lần từ 2-3 viên bi sắt, không biết những viên bi này rơi trúng làm vỡ kính nhà ông T. K. khẳng định không quen biết và mâu thuẫn với gia đình ông T.

Khám xét nơi ở của K., công an thu giữ tang vật gồm: 4 ná bằng kim loại, 4 dây cao su, 1 bộ dụng cụ dùng để tháo lắp ná, 1 cuộn chỉ dùng để treo mục tiêu, 1 viên bị sắt hình tròn... Tại bụi cây ngay bờ sông cạnh bãi đất trống ở tổ 3C, phường 28, quận Bình Thạnh (nơi K. thường lui tới tập bắn), công an thu giữ thêm 1 hũ nhựa đựng 50 viên bi sắt.

Nhà ông T. bị bắn vỡ kính cửa sổ bằng những viên bi sắt

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trước đó, ông N.K.T. (55 tuổi) làm đơn cầu cứu Công an quận 1 về việc căn nhà gia đình đang sinh sống tại hẻm 214 Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân Định, quận 1 bị kẻ lạ mặt bắn vỡ kính nhiều lần.

Sự việc bắt đầu từ ngày 7-6, người giúp việc cho gia đình ông T. nghe tiếng động lớn ở tầng 4. Bà lên xem thì thấy kính cửa sổ căn nhà bị vỡ, miếng kính văng tung tóe xuống sàn nhà. Ông T. đến kiểm tra thì phát hiện 1 viên bi sắt.

Ngày 10 và 15-6, nhà ông T. tiếp tục bị bắn vỡ kính. Ông T. đã thu giữ nhiều viên bi sắt rồi đến trụ sở Công an quận 1 cầu cứu.

Công an quận 1 sau đó đã phối hợp với Công an phường Tân Định vào cuộc điều tra, truy xét thủ phạm. Công an xác định D.M.K là đối tượng nghi vấn nên mời về trụ sở công an làm việc. Tại đây, K. đã thừa nhận hành vi và khẳng định không cố ý bắn vỡ kính nhà ông T.

