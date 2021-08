Lĩnh 5 năm tù vì ngủ với thiếu nữ 15 tuổi

Ngày 30/8, TAND tỉnh Cao Bằng tuyên bị cáo Trần Trung Thái (25 tuổi, ở TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) 5 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.





Bị cáo Thái tại phiên tòa. Ảnh: H.N.

Để tăng lòng tin, Thái thường xuyên mặc quân phục của lực lượng an ninh. Đến tháng 12/2019, bị cáo tổ chức lễ thành hôn nhưng chưa đăng ký kết hôn, sống tại nhà của vợ.Theo cáo buộc, năm 2018, Thái yêu cô gái 23 tuổi ở phường Duyệt Trung, TP Cao Bằng. Trong khoảng thời gian này, bị cáo tự giới thiệu bản thân đang công tác tại Cục An ninh điều tra Bộ Công an và được tăng cường lên Công an tỉnh Cao Bằng làm nhiệm vụ.

Tháng 7/2020, tại TP Cao Bằng, Thái làm quen với N.T.A. (15 tuổi) thông qua mạng xã hội. Cả hai sau đó nảy sinh tình cảm yêu đương.

Thái đã nhiều lần quan hệ tình dục với thiếu nữ và bị người nhà phát hiện, tố cáo đến cơ quan chức năng.

Theo Zingnews

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật

Giadinh.net.vn cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất