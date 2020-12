Lên mạng lừa bán lan đột biến chiếm đoạt 500 triệu đồng

Ngày 30/12, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) vừa phá chuyên án, bắt đối tượng Đặng Văn Tâm (SN 1993), trú tại xã Bình Quý, huyện Thanh Bình (Quảng Nam) về hành vi lừa đảo bán lan đột biến trên mạng xã hội.

Lan đột biến gây "sốt" trên thị trường khiến nhiều đối tượng lợi dụng để lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin.

Theo hồ sơ điều tra, trong khoảng từ tháng 11/2020 đến nay, Đặng Văn Tâm đã lập tài khoản giả mạo một chủ vườn lan đột biến lớn, có địa chỉ tại TP Hòa Bình trên mạng xã hội zalo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt 500 triệu đồng của 3 người bằng hình thức lừa bán lan đột biến giả, nhận tiền cọc sau đó... "mất hút".

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã di lý Tâm về Hòa Bình, ra lệnh tạm giữ hình sự đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Thái Bá

Dân Trí

