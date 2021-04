Công an phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) vừa khống chế thành công và bắt giữ Phạm Ngọc Anh (SN 1983), trú tại khu 7. Đối tượng này có biểu hiện lên cơn "ngáo đá", đập phá nhiều đồ đạc trong nhà và cầm dao đe dọa người thân. Ngay sau đó, người thân đã thông tin cho Công an phường.

Con dao được đối tượng Phạm Ngọc Anh dùng để đe dọa người thân





Thời điểm lực lượng công an có mặt tại hiện trường, đối tượng cầm dao chém vào vách tôn, với thái độ hung hãn, liều lĩnh. Được sự vận động, thuyết phục của Công an phường, đối tượng bỏ dao và chấm dứt hành động đe dọa. Ngay lập tức, lực lượng công an khống chế và tước dao của đối tượng này.

Theo tìm hiểu của PV, Phạm Ngọc Anh là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm, trước đây từng có biểu hiện "ngáo đá" và đã bị Công an phường khống chế, bắt giữ. Hiện Công an phường Nam Hòa vận động gia đình đưa đối tượng đi cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm cai nghiện tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó vào chiều 24/3, trên địa bàn phường Minh Thành (thị xã Quảng Yên), đối tượng Trần Chính Đức (SN 1983), trú tại khu dân cư Tân Thành có biểu hiện "ngáo đá" và cầm dao đe dọa bố đẻ là ông Trần Văn Nh.(SN 1956).

Chân dung đối tượng Trần Chính Đức





Nhận được tin báo, Công an phường nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc triển khai lực lượng tiến hành khống chế, bắt giữ đối tượng Trần Chính Đức và giải cứu ông Nh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do sử dụng ma túy khiến Đức bị ảo giác, nghĩ rằng vợ và bố ruột có tình cảm với nhau nên đã cầm dao đe dọa giết ông Nh. Quá trình tiến hành đấu tranh, Đức thừa nhận hành vi vi phạm của mình và lực lượng Công an thu giữa 1 dao lê dài 20cm. Đây cũng là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm và nhiều lần đi cai nguyện tự nguyện nhưng không thành.

Đức Tùy

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật