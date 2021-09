Lẩn trốn truy nã sau 30 năm vẫn bị Công an Yên Bái bắt giữ

Ngày 17/9, Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã bàn giao Đào Xuân Phúc (SN 1969, trú tại thôn Tân Thành, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cho Công an tỉnh Tuyên Quang để xử lý theo quy định của pháp luật.



Theo cơ quan công an, khoảng 13h30 ngày 16/9, tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ Đào Xuân Phúc là nghi phạm bị Công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định truy nã về tội “mua bán trái phép chất nổ” sau 30 năm lẩn trốn.

Đào Xuân Phúc tại cơ quan công an. Ảnh Công an Yên Bái

Theo đó, năm 1991, Phúc cùng với La Văn Sáng và Lê Mạnh Hùng rủ nhau đi mua thuốc nổ về bán kiếm lời.

Sau khi tìm mua được 17kg thuốc nổ, trong quá trình giao nhận hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang, Phúc bị bắt giữ còn Sáng và Hùng bỏ trốn.

Được tuyên truyền vận động, Sáng và Hùng đã ra đầu thú sau đó. Riêng đối tượng Đào Xuân Phúc trong thời gian được tại ngoại chờ xét xử đã bỏ trốn.

