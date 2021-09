Kiểm tra giấy đi đường, phát hiện 2 ô tô chứa ma túy, lái xe có "hàng nóng"

Ngày 17/9, Công an TPHCM cho biết, Công an huyện Nhà Bè đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lư Khánh Phong (36 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) và Trần Thịnh Vượng (33 tuổi, ngụ Quận 7) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.

Theo đó, tối 9/9, tổ công tác tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở khu vực cầu Phước Long, phát hiện ô tô 7 chỗ do Phong điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Qua làm việc, Phong không xuất trình được giấy đi đường hợp lệ. Kiểm tra bên trong ô tô, tổ công tác phát hiện 10 gói nylon chứa tinh thể không màu, nghi là ma túy đá và một hộp nhựa màu đen có chứa khẩu súng ngắn bằng kim loại bắn đạn cao su.

Cũng tại khu vực trên, rạng sáng 13/9, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm soát đối với ô tô 4 chỗ do Vượng điều khiển và phát hiện nhiều gói nylon và các viên nén nghi là ma túy.

Qua kiểm tra, Vượng không xuất trình được giấy đi đường theo quy định.

Kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TPHCM cho thấy, các gói nylon và các viên nén được phát hiện trên ô tô của Phong và Vượng đều là ma túy.

