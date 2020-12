Khởi tố phụ huynh xông vào lớp đánh học sinh lớp 6 ở Điện Biên

Chiều 21/12, UBND Thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã tổ chức buổi họp báo liên quan đến sự việc 1 học sinh bị hành hung tại Trường THCS Tân Bình.

Tại buổi họp báo, ông Lê Tiến Dũng - Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ cho biết, từ ngày 21/12 đã ký quyết định đình chỉ 15 ngày chức vụ đối ông Phạm Sỹ Quý - Hiệu trưởng Trường THCS Tân Bình xem xét trách nhiệm có liên quan.

Trung tá Hoàng Trung Hà - Phó trưởng Công an TP Điện Biện Phủ cho biết, ngày 21/12 cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Triệu Ngọc Phương (sinh năm 1985, trú tại tổ 3 phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Người này bị khởi tố bị can theo khoản 1 điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 về tội cố ý gây thương tích.

Buổi họp báo chiều 21/12 của UBND thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên).

Theo báo cáo của UBND TP Điện Biên Phủ, vào tiết 4, buổi sáng ngày 09/12, học sinh Nguyễn Quang H. và Triệu Lệ Nhật M. lớp 6A4, trường THCS Tân Bình, thành phố Điện Biên Phủ có nảy sinh mâu thuẫn, xích mích với nhau. Sau khi tan học, em Nguyễn Quang H. có đấm vào mặt em Triệu Lệ Nhật M..

Đến khoảng 13h45 cùng ngày, phụ huynh học sinh Triệu Lệ Nhật M. là ông Triệu Ngọc Phương đến lớp 6A4 đánh học sinh Nguyễn Quang H. và yêu cầu học sinh H. ra ngoài khu vực trường. Khoảng 15h cùng ngày, giáo viên dạy tiết 1 phát hiện sự việc và báo cáo Ban giám hiệu. Ban Giám hiệu nhà trường đã gọi 2 học sinh H. và M. lên để nắm bắt sự việc, kiểm tra tình hình sức khỏe của 2 học sinh và yêu cầu các em viết bản tường trình sự việc.

Khoảng 16h nhà trường đã mời phụ huynh của 2 học sinh đến trường để giải quyết vụ việc. Tại buổi làm việc, 2 bên gia đình đã thống nhất xin tự giải quyết tình cảm giữa 2 gia đình. Gia đình em H. yêu cầu ông Triệu Ngọc Phương (là phụ huynh học sinh Triệu Lệ Nhật M. - người đánh học sinh H.) ngay buổi tối hôm đó đến nhà để giải quyết.

Hình ảnh phụ huynh xông vào trường đánh nam sinh trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.

Nhưng tối hôm đó ông Phương không đến nên ngày 11/12, gia đình em H. đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Điện Biên, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Sở LĐTB&XH Điện Biên, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Về tình hình học sinh Nguyễn Quang H. sau khi xảy ra sự việc, học sinh vẫn đi học đều, chỉ nghỉ 01 buổi sáng ngày 11/12/2020 để đi kiểm tra sức khỏe. Theo Bản Kết luận giám định ngày 16/12/2020 của Trung tâm Pháp y tỉnh Điện Biên kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên cho cháu Nguyễn Quang H. tại thời điểm giám định là 1%.

Bố của nạn nhân cũng cho biết, sau khi vụ việc xảy ra khoảng một tuần, em H. vẫn hoảng sợ, cơ thể thì xước xát, tổn thương nhiều.

Nhật Tân

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật